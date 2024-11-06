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營區廁所槍響…新兵撿子彈擊發
陸軍一○九旅虎躍部隊楊梅營區李姓義務役新兵，前天到新竹湖口營區操練時，把步槍帶到廁所，裝填空包彈擊發，幸無人受傷。
李供稱該空包彈是日前在靶場拾獲，陸軍六軍團表示子彈所屬單位待釐清，已組專案小組調查，若涉違法將送辦。
軍方指出，李姓新兵新訓後分發到楊梅營區服役，稱日前因射擊練習，隨部隊到湖口營區北測中心靶場射擊時，拾獲訓練用空包彈，未繳回帶在身上；前天在湖口進行基地測驗，李上午八時操課前領完步槍後，把拾獲空包彈與步槍帶到廁所裝填、擊發。
事發後李姓新兵稱覺得好玩就裝填、上膛並擊發，軍方對說詞持疑，全案待調查。
六軍團表示，該子彈是訓練用空包彈，不是實彈，靶場有許多單位使用，每單位射擊後必須清點子彈、收集彈殼，子彈留在靶場有疏失；目前還不知遺留子彈單位，已成立專案小組，將檢討該新兵與管理幹部疏失，若涉違法將送辦，追究責任，並加強軍紀管理。
桃園議員舒翠玲兒子正在服役，她得知後「嚇得要死」，指國軍從領槍、彈藥清點ＳＯＰ都沒落實。
桃園議員黃敬平說，連最基本的領彈清點都出漏洞，軍方應正視管理鬆散。
國防部長顧立雄昨表示，因是基地訓練戰術測考期間，因應實戰化要求，都會配發步槍，隨身攜帶槍枝沒問題，空包彈是新兵撿到的，「槍也不是他去偷來的。」
他強調，實戰化訓練前提下，如何加強人員訓練，及對射擊安全相關法紀、軍紀認知，要求風險控管降到最低程度，是國防部要努力做到的事。
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