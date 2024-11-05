認真做死、擺爛升官？ 她揭男友軍中荒唐事：難怪留不住人

有些人將保家衛國當作畢生志願，從軍成了自己的唯一選擇，但有時現實卻讓部分熱血青年打退堂鼓。一名女網友在Dcard抱怨，她表示男友從軍3年，不僅積假兩周，近期升中士卻被不斷刁難，「反觀那些擺爛仔，一個個官階狂升」，讓她哀嘆「難怪國軍留不住人」。

國防部近期向立法院報告，國軍志願役人數從2022年開始逐年下降，今年6月底志願役人數再降至15萬2885人，比2023年底減少1801人，同時多支主戰部隊編現比不及8成，連戍守總統府防務的憲兵202指揮部人力都無法達標。

對於國軍現況，一名女網友在Dcard以「難怪國軍留不住人」為題發文，她提到目前軍階下士的男友準備升中士，部隊長官先以「官科沒問題但專長不符」為由擋升官，想不到原PO男友補完專長訓後，長官又以「官科不符」阻擋升遷。軍中長官前後說詞反覆，讓原PO怒轟「反觀那些擺爛仔，一個個官階狂升」。

對於男友遭遇，原PO回憶，在男友準備簽志願役前曾勸他「不要太認真，當個擺爛仔會很快活」。但男友仍然十分認真做事，甚至為了公務在營區受傷必須開刀，「上面的人還要他不可以說是工傷」，部隊長官態度讓原PO抱怨「所以軍人還是不要太認真，不然事都你在做錢都別人領」。

此外，國軍近期人手不足，原PO男友入伍3年即將約滿，不僅升遷被阻攔，積假天數甚至多達2周，但許多長官卻不斷詢問是否要續簽，讓原PO怒轟「真的很可悲」。

貼文曝光後引起眾多網友討論，「退的好，國軍就是你想要時不給你，你想走了再拿誘因挽留你」、「之前聽前輩說，認真的會做到死，然後擺爛仔太煩了，反而會被派去受訓、升官…感覺軍中的邏輯…真的很玄」。

另外也有退伍弟兄跳出來回應，他表示擔任上尉時受完訓被卡升遷4年，同梯不知道幾個人升少校，「要報退了才在那邊下一個一定報你，不爽就回歸社會了」；還有人直言「除非軍中出大事，要不然這種爛事還會發生」，該網友自稱目前服務軍種人力嚴重不足，等長官意識到情況不對才開始重視官兵福利，但他話鋒一轉狠酸，「老實說福利也沒多好，就只是達到外面該給的標準」。