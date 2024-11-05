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吳忠達戰死烏克蘭 遺體仍待聯繫國際軍團尋回

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
台灣志願傭兵吳忠達在烏俄戰場陣亡。圖／取材自牧師黃春生臉書
台灣志願傭兵吳忠達在烏俄戰場陣亡。圖／取材自牧師黃春生臉書

台籍志願軍吳忠達參與烏俄戰爭戰死沙場，台灣基督長老教會七星中會濟南教會牧師黃春生今天說，可能要到國際軍團找回阿達的遺體，才由外交部協助家屬前往帶回遺體。

吳忠達的家屬住高雄市三民區，行政院南部聯合服務中心今天仍沒接獲協助家屬出國的申請案，表示可能由外交部協助處理。

昨天牧師黃春生在台北市基督長老教會七星中會濟南教會召開說明會，由吳忠達的戰友潘文揚透過視訊，說明吳忠達當日遭砲彈轟擊的狀況，並提及已經標記吳忠達陣亡位置。

牧師黃春生說，阿達的遺體目前還沒找回來，在戰場的義工已經把國際軍團的聯絡人電話交給外交部，將由外交部聯繫國際軍團聯絡人，可能要等到軍團找回阿達的遺體，外交部才接洽帶家屬去領回遺體，目前由外交部聯絡中。

44歲的吳忠達是陸軍特戰兵退伍，去年加入烏克蘭國際軍團，曾遭火炮擊傷，短暫回台休整後，今年重回俄烏戰場，10月20日他還傳訊給海軍陸戰隊備役士官長全國協會創會理事長趙武章，留言「我們抓到北韓士兵」，不料，10月31日他到烏克蘭東部頓涅茨克州的城鎮阿夫迪伊夫卡，撤退時遭俄軍手榴彈擊中，不幸陣亡。

吳忠達 外交部 遺體

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