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海馬斯多管火箭抵台畫面曝光 陸軍：正接裝中
軍方證實我對美購海馬斯多管火箭系統抵台，正由陸軍10軍團58砲指部接裝中。網路社群上昨日出現至少4輛裝載6聯裝火箭莢艙的海馬斯發射車運抵高雄港第7貨櫃中心，等待運輸後送的畫面。
對此，陸軍司令部今天表示，此案刻由台、美雙方依工作節點，執行各項交裝整備事項，進度正常。
這張照片昨（4日）晚出現在X平台上新-二七部隊軍事雜談（New27 Brigade）帳戶貼文，貼文指網傳已抵達台灣高雄港的海馬斯（HIMARS）多管火箭系統，在該港區卸貨後準備運輸後送；拍攝時間不明，畫面所及至少有4輛海馬斯發射車。據了解，這批海馬斯是在10月運抵高雄港。
照片迅速流傳各網路社群軍事粉專，有網友根據照片中有EVERGREEN標誌的營運管理大樓，比對出這批海馬斯多管火箭卸貨區位置應位於高雄港第7貨櫃中心。
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