共軍26機艦出海繞台 最近距離蘭嶼約50浬

國防部統計從昨天到今天清晨為止，發現20架次中共軍機、6艘共艦持續在台海周邊活動。軍方強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

共機從3日起配合共艦執行「遠海長航」訓練，根據國防部公布中共解放軍在台海周邊海空域動態，從昨（4）日清晨到今（5）日清晨6時為止，共計偵獲共機20架次、共艦6艘持續在台海周邊活動，其中16架次共機曾跨越海峽中線及其延伸線，進入中部、西南及東南空域活動。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天上午7時43分到傍晚6時55分，有8架次共軍主戰機在台海中線沿線活動，其中4架次曾跨越中線。

另外，昨天上午8時19分到晚間8時32分，曾發現中共主、輔戰機12架次進入我西南空域，並且向南繞經鵝鑾鼻南端進入東南外海空域，最近時距離蘭嶼東南方約50浬、最遠達蘭嶼東方約85浬。