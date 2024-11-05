美分析：美日二戰攻防借鏡 中國犯台遇挑戰

美國「財經內幕」一篇分析說，美國二戰時曾考慮攻佔日本殖民下的台灣，但美軍高層研判恐會是一場傷亡慘重的惡夢而作罷，如今中國若是犯台，恐怕也會面臨類似挑戰。

「財經內幕」（Business Insider）今天刊登聚焦國防議題撰稿人裴克（Michael Peck）的分析指出，美國曾計劃攻占台灣，規模相當於二戰「諾曼第登陸」（D-Day），這項計畫代號名為「鋪道行動」（OperationCauseway）。

1944年美軍攻占馬里亞納群島後，曾制定「鋪道計畫」作為繼續向日本本土進軍的方案。但最終美軍認為登陸台灣難度太大，須仰賴從歐洲戰場調兵，因而取消對台登陸作戰，改為空中轟炸台灣，登陸琉球群島、菲律賓及硫磺島。

為美國海軍戰爭學院中國海事研究所（ChinaMaritime Studies Institute）撰寫最新研究的分析師易思安（Ian Easton）說：「幾可肯定的是，當初若真執行攻台，會是一場浩大和惡夢般的嚴峻考驗，比太平洋上實際發生的任何一場作戰都要慘重得多。戰役將曠日持久，可能歷時6個月甚至1年。」

易思安在這篇名為「侵入計畫－鋪道行動與二戰期間的台灣防衛」（Invasion Plans－Operation Causewayand Taiwan's Defense in World War II）的專文裡指出，美軍代號「鋪道行動」的攻台作戰本會是太平洋戰區最大規模的兩棲戰役，也會是世界史上最大規模的陸海空作戰。

日本也因確信美軍將發動攻擊，而制定名為「捷2號作戰」的台灣、琉球群島防衛計畫，設定一場血腥殲滅戰。

易思安在這份近60頁專文歸納出的結論是，日本守軍當時在台灣的偽裝、欺敵行動有效騙過美國情報部門，從而隱藏許多戰力。近年台灣軍方也已汲取戰史教訓ㄦ而改善防禦計畫，著重需求儲備、更新海灘防禦、動員整體社會力量、擴建地下碉堡並做好長期作戰、分層設防的準備。

至於這段戰史賦予今日美國海軍和盟國部隊的一個重要啟示為「嚇阻曾發揮過作用，如今依然有效」。在特定情況下，美、台也許有能力預防北京侵台，但仍需付出巨大努力才能達成。

「財經內幕」指相關研究表明，無論是1945年美軍攻台對日作戰或今日北京武力犯台，都將是艱鉅且危險的挑戰。

就像許多年前一樣，今日的台灣可能會利用日本的防禦工事和戰術來擊敗中國的大規模兩棲攻擊，這凸顯任何企圖占領台灣行動所面臨的風險與挑戰。

美軍最初曾計劃在1945年初由12個師發動突擊，但隨著美軍優先投入歐洲戰區，規模被縮減為6個師，約相當於諾曼第登陸初期突擊部隊的規模，而目標是占領台灣南部和台灣海峽對岸的廈門港。

但這也意味要征服一座面積約3萬6000平方公里、布滿城市、山脈和森林且戒備森嚴的島嶼。一些美國高層愈深入研究這些挑戰就愈頭痛，光是要找到足夠的兵力就是一場惡夢。

「鋪道行動」最大缺點是低估日本的防禦能力。日方早料到美軍計劃在台灣南部登陸，因此他們布設1萬枚水雷，其中光在台灣海峽就布設5200枚。為因應美國壓倒性火力，日方在海灘上和島上各地建造複雜的戰壕、掩體和隧道系統。

易思安說：「日本軍和台籍日本兵原本會在城市和山區進行一場曠日持久的戰鬥。（日軍）原計劃在常規戰鬥結束後展開游擊戰。台灣守軍決意奮戰到底，而他們擁有的防禦地勢、儲備和地下掩體都很驚人。」

分析指出，台灣的軍隊至今仍受日本軍事理念影響，例如加強空軍基地重要性，以及如何對抗具有大規模空中和海上火力的兩棲入侵威脅。

台灣軍隊至今仍沿用日本建造的設施，包括一些碉堡群。部分台灣官員主張更新舊的海灘防禦工事，並像以前的日方為持久的游擊戰做好準備。

如今中國若試圖攻占台灣，將面臨更多類似挑戰。

易思安說：「台灣軍方官員密切關注歷史，特別是島嶼戰、城市戰和兩棲戰的歷史。由於現代武器和美國大力支持，他們擁有當年日本具備的所有防禦優勢，甚至更多。」