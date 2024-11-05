陸軍109旅傳槍響 顧立雄：新兵撿訓練用空包彈擊發

媒體報導，陸軍109旅龍華營區廁所傳槍響。國防部長顧立雄今天說，在基地訓練戰術測考期間，基於實戰化需求都會配發步槍，新兵是撿到訓練用空包彈在廁所內射擊，「槍並不是他去偷來的」。

媒體報導，位於桃園市大溪區隸屬陸軍109旅的虎躍部隊龍華營區，4日上午在營區內廁所突然傳出槍響，一名義務役新兵，被發現在廁所內持步槍開了一槍，但是彈藥屬於管制品，為何新兵會有子彈，軍方及憲兵隊將調查釐清。

顧立雄上午在立法院受訪表示，在基地訓練戰術測考期間，基於實戰化要求，都會配發步槍，槍枝隨身攜帶是沒問題的；彈的部分是新兵撿到訓練用的空包彈，才會在廁所內射擊。顧立雄強調，「槍並不是他（該新兵）去偷來的」。

顧立雄指出，美方也是類似的作法，會配發槍枝作實戰化要求，畢竟是模擬戰場環境。在這樣的實戰化訓練前提下，如何加強人員訓練，對於射擊安全及相關法紀、軍紀認知，要求風險控管降到最低程度，是國防部努力要做到的事。

媒體詢問，美國總統大選如果是共和黨總統候選人川普當選，是否擔心會拋棄台灣。顧立雄表示，就國防部的立場，不管是誰當選，都應該要讓當選人能理解，台灣有不斷強化自我防衛能力與決心，用維護台海區域和平穩定的態度，在經濟安全、地緣戰略地位，讓世界看到台灣重要的價值。

媒體報導，海軍「防空型」輕型巡防艦4日舉行安龍典禮，但從開工建造到交船始終「低調」的大武艦，10月23日剛交船，就被發現悄悄回台船船塢檢修。顧立雄說，「它（大武艦）沒有問題」，只是因為防颱，海軍也已經說明。

至於台灣對美軍購29套海馬斯多管火箭系統（HIMARS），首批已在10月運抵台灣，正由陸軍58砲指部實施接裝訓練中。顧立雄表示，相關裝備交運都按照工作節點進行管制，沒辦法詳細說明，一切都正常。

另外，立法院預算中心發布的國防部預算評估報告指出，國軍原定於去年採購上萬組機槍、榴彈機槍、消毒器與夜視鏡，受到國際戰爭、產能、輸出許可等因素，多未能如期採購完畢，迄今已延宕近一年。

顧立雄說，相關裝備如夜視鏡、榴彈發射器在年底前都會接交完畢，其他像是T75班用機槍等，應該在明年4月底前，會交給陸軍、後備部隊。