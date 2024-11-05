王定宇批劉德華媚共翻車 蕭旭岑：台灣之恥

天王劉德華在台北小巨蛋舉辦演唱會，遭民進黨立委王定宇批「媚共」，引發知名製作人邱瓈寬怒嗆。馬英九基金會執行長蕭旭岑今點名王定宇是台灣之恥，應該去教導年輕學子如何在台北市租到價格合理的房子，比羞辱劉德華更重要。

蕭旭岑今接受「千秋萬事」廣播專訪。對於民進黨政策會執行長王義川質疑，劉德華在台北小巨蛋唱「中國人」，蕭旭岑表示，王定宇跟王義川是台灣之恥，香港已經回歸大陸特別行政區，拿政治性理由說劉德華媚共其實很可笑，劉德華2008年來台開演唱會，第一首歌就是中國人，而且中華民國不就是中國嗎？有什麼問題？

蕭旭岑也批評王定宇與王義川，打著台獨意識形態去霸凌別人，王定宇更是被立委職務耽誤的專業房屋租賃專家，他跟台北市議員顏若芳是不是應該出來開課，專門教年輕學子怎樣在北市租到價格合理的房子，這比羞辱劉德華還重要，應該去做教育扎根工作，不是叫囂自己的意識形態。

此外，蕭旭岑昨宣布，前總統馬英九已邀請包括大陸北京大學、清華大學等七所大學共40名師生，於11月27日訪問台灣九天八夜，與台灣六所大學交流、參訪台灣著名景點，呼籲政府儘速核准。陸生團成員包括就讀北京體育大學的奧運桌球冠軍馬龍，以及奧運射擊冠軍楊倩。

蕭旭岑今表示，昨天一宣布，辦公室電話被打爆，民眾都很想知道馬龍行程。這次陸生團訪台行程不涉政治，著重在學校與民間交流，希望讓他們體會台灣的美、民眾的熱情溫暖，很希望政府給予核准，推動兩岸健康有序的交流。

針對陸委會副主委梁文傑說，常常是審查過了之後，大陸反而不放人。蕭旭岑說，梁文傑之意是說，這種學生團體很多，只是申請單位「不一樣」，賴政府可能就會「特別關照」，他們還是誠懇呼籲，不要因為是馬英九基金會就有不同待遇。近幾年他們努力推動兩岸關係，在大陸也受到很多肯定與支持，希望政府儘速核准。