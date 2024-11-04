國軍無人機反制系統有弊？陸軍與得標廠商均嚴辭否認

今天（4日）《鏡週刊》報導「國軍無人機反制系統招標案，疑獨厚特定廠商」、「恐影響民用機場通訊」。陸軍司令部晚間發表聲明駁斥，批評報導內容悖離事實。

陸軍表示：「無人機反制系統」概念性驗證場景規劃及評分標準等項，於今年4月29日第1次招標文件中公告後，迄今3次招標作業，皆未曾修改規格。其內容屬於公開資訊，開放不特定廠商參標及參與概念性驗證。至於外島部署無人機反制系統，係在偵獲敵無人機具侵擾意圖時，才會實施干擾，並不會影響機場助導航及航管通信設備。

陸軍並表示，媒體應善盡社會公器責任，審慎查證，避免引用錯誤消息來源。

被指「獨厚」的創未來科技，也發表聲明表示：針對「無人機反制系統委託研究案」，始終依照陸軍的規定與提案進行，過程中雖有特定第三方廠商沒有合作成功，但創未來仍依照陸軍需求提供替代方案 ，即整合創未來自主開發的主動雷達、被動雷達、干擾器等次系統，成為完整自製無人機反制系統，並且順利部署使用，所謂「沒有一家具備全系統生產能量」說法缺乏根據，也未查證。

創未來表示，報導所提及的反制系統「過度重疊」，實有面對無人機群飽和攻擊的考量，所謂「相互干擾」乃缺乏專業常識的無稽之談，「主動式雷達會與飛彈偵測雷達產生相互干擾」更是缺乏專業知識：公司使用之無人機偵測雷達頻段，與射控雷達及飛彈尋標器常用頻段相差甚遠。

創未來稱，大範圍防範AI自主導控的無人機，目前僅能仰賴主動雷達。公司運用之氮化鎵主動式電子掃描陣列（AESA）雷達，係現今市場上主流雷達技術，絕非落後系統，報導所指「只能偵測到兩公里內的無人機」也純屬惡意造謠。

該公司也表示，烏山頭及白河水庫無人機反制設備案為公開招標，採最有利標，共有四家廠商投標，由創未來勝出。該案規格與國軍規格不同，且創未來標價為四家廠商報價者最高者，可在政府採購網查證決標公告。