傳新型救難艦入塢檢修 軍方澄清：防颱整備
媒體今天報導，剛交船海軍的新型救難艦「大武軍艦」被軍事迷目睹入塢檢修。海軍人士晚間澄清，並非檢修，而是進行防颱整備，預計這幾天將返回左營軍港。
以「安海計畫」為名打造的首艘新型救難艦「大武艦」，於民國110年在台船廠區開工，並在今年10月23日交船海軍，接續由海軍進行成軍前訓練。
有媒體報導，軍事迷發現大武軍艦回到台船船塢檢修。海軍人士晚間告訴中央社記者，並非檢修，而是進行防颱整備，預計這幾天將返回左營軍港。
海軍新型救難艦全長87公尺、最大寬15.5公尺，滿載排水量3250噸、滿載船速18節。配備動態定位系統，具艏、艉側推進器及伸縮式全向推進器等輔助推進裝置；另外，新型救難艦可依特殊任務裝載潛水作業系統、水下無人載具（ROV）及釋放回收系統。
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