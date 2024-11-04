海軍新型救難大武艦因應防颱整備 駛入台船船塢被目擊
台船今年10月23日才交船給海軍的新型救難艦「大武艦」，近日被軍事迷發現開回台船船塢。台船對此不願發表說明。據了解，上月底颱風康芮襲台，大武艦是為了防颱，才駛入船塢內，本周將按照計畫開回左營軍港。
代號「安海計畫」的大武艦為海軍新型救難艦，續航力長1萬浬，配備先進的救難與防護系統，有深海救難基礎性能，預計建造6艘，陸續取代老舊的大湖級救難艦與大同級遠洋拖船。
據了解，10月23日由台船交船的海軍大武軍艦，並非是出狀況才回台船檢修，而是交船後，還沒離開台船，因為在驗收完成期間，保固時間內，還有一些零件待調整，又剛好遇到颱風，為了躲避颱風，才駛入船塢內。
大武艦防颱整備後，將按照計畫在本周在台船出船駛回左營軍港母港，擇日進行任務。
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