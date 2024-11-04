吳忠達遭俄軍砲擊陣亡 同袍憶落彈點就在身旁

赴烏克蘭作戰的台灣人志願軍吳忠達，日前遭俄軍砲擊陣亡。隊友潘文揚今天表示，俄軍朝陣地猛烈砲擊，落彈點就在吳忠達身旁，導致腰部出現大面積傷口難以救治，現場因砲火猛烈須立刻撤退，否則全數人員都會被炸死。

俄烏戰爭未歇，赴烏克蘭作戰的台灣人志願軍吳忠達遭俄軍砲擊陣亡，外交部正與烏克蘭軍方聯繫相關後續事宜。

牧師黃春生今天在臉書粉絲團指出，吳忠達遭砲彈擊中時，與同樣是台灣人志願兵的潘文揚相距僅約6公尺，目前潘文揚已撤退至安全區，並同意接受視訊訪問，還原當下情況。

潘文揚在視訊時指出，他們當時的任務是陣地防禦，吳忠達與俄軍在森林交戰時，他與另名台籍醫療兵在後方掩護部隊，由於槍聲大作難以判斷敵人方位，且交戰快速、惡劣，差不多10分鐘左右，俄軍便開始進行猛烈砲擊。

潘文揚提到，他看到第2發砲彈落彈點就在吳忠達旁邊，導致吳宗達的腰部出現大面積傷口，躺在地上跟隊友說無法移動，但俄軍當時一次射擊逾10發砲彈，所有醫療包、止血帶都無法立即處理傷口，也因此無法急救吳忠達，只能看其倒在旁邊。

潘文揚表示，當時情況十分緊急，現場還有傷員必須救護，加上小隊長受重創，隊員們必須立即撤退，否則全數人員都會被炸死；因此他跟另名台灣人、2名外國籍志願軍，從另一條路撤退。

潘文揚說，吳宗達是隊裡的開心果，會煮飯給大家吃、買飼料餵食貓狗，還會把食物分給當地人，大家都無法想像就這樣失去吳宗達。

由於尚未取回吳忠達的遺體，潘文揚強調，在吳忠達的事情尚未處理完成前，他們沒有人會回到台灣，不能就這樣把吳宗達丟在烏克蘭，要確認所有後事及撫恤金都到手後，才會離開烏克蘭。