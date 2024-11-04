高雄子弟吳忠達戰死烏克蘭 議員與市府官員同默哀

台灣有2名參與烏俄戰爭的志願軍命喪沙場，無黨團結聯盟高雄市議員李順進今天在議會質詢時，邀現場備詢官員一起起立默哀10秒鐘，並喊話「任務已結束，可以安息回來了」。

參與烏俄戰爭的台灣志願軍曾聖光、吳忠達命喪沙場，其中吳忠達是高雄人。李順進今天在高雄市議會質詢時，邀現場備詢官員起立默哀10秒鐘，向2人的英勇犧牲致敬。

李順進說，也希望藉此機會為2人祈禱，並喊話「你們的任務結束了，可以安息、安寧回來了」。他說，不知2人參軍原因，但2人有這個勇氣及志願參加這場戰役，可說是台灣之光、年輕人的好榜樣。

不過李順進也指出，2人退伍後仍要投入戰役，也值得省思，是否國家照顧不夠，退撫制度不佳，退伍後無法謀生等，政府應該更重視後備及現役軍人權益，並鼓勵年輕人愛家、衛國、從軍、立業，給予軍人榮譽感及期望。

高雄市民政局長閻青智答詢表示，會多協助促進軍人權益。高雄市研考會主委陳博洲答詢表示，關於軍人、退伍軍人待遇，會根據議員建議執行。