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美大選將至 李文忠：誰當選均對中強硬關注台海

中央社／ 台北4日電

美國大選將至，國防安全研究院執行長李文忠今天說，無論誰當選，美國民主、共和兩黨對中國將一樣強硬，同樣高度關心台海議題；至於共和黨候選人川普提到「保護費」，他認為應是要台灣提升國防預算及強化軍購。

由政治大學國關中心、台灣安全研究中心舉辦的「當前區域安全形勢戰略評估論壇」今天上午舉行，國民黨立委陳永康、前台灣大學校長管中閔、國防安全研究院執行長李文忠等人出席。

美國總統大選進入倒數階段，外界關注民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）、共和黨候選人川普（Donald Trump）的選舉結果，可能對台灣國防的影響。

李文忠指出，目前可預測對台海局勢的影響，不管誰當選，民主、共和兩黨對中國將一樣強硬，同樣高度關心台海議題。他認為，若是賀錦麗當選，短期內會尊重拜登，因此將「拜規賀隨」；若是川普當選，不管是對美國的敵人、盟邦，包括中國、台灣等對象，都會有較大的壓力與課題需要面對。

李文忠表示，川普曾提到若中國侵台將「轟炸北京」，要對中國徵收150%到200%關稅，另外也說台灣應支付「保護費」，且國防支出應提高到GDP的10%；同時，南韓、日本應負擔更多的駐地美軍費用，北約諸國更應提高包括援助烏克蘭的國防經費等，這顯示川普的一貫立場。

李文忠指出，「保護費」的定義並不清楚，但顯然川普所述並不是要駐軍，更沒有暗示過若當選將與台灣簽訂共同防禦條約等等，因此川普所說的保護費，應該是指台灣要提升國防預算及強化軍購，藉此展現自我防衛決心。

國防預算 川普 李文忠

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