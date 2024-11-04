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影／海軍輕型巡防艦安放龍骨 賴清德南下主持

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
賴清德總統今天上午南下高雄旗津中信造船廠，參加海軍輕型巡防艦防空型原型艦安放龍骨儀式，現場冠蓋雲集。記者劉學聖／攝影
賴清德總統今天上午南下高雄旗津中信造船廠，參加海軍輕型巡防艦防空型原型艦安放龍骨儀式，現場冠蓋雲集。記者劉學聖／攝影

賴清德總統今天上午南下高雄旗津中信造船廠，參加海軍輕型巡防艦防空型原型艦安放龍骨儀式，賴清德表示，國艦國造是國家重大政策，未來這型巡防艦將安裝中科院研發垂直發射防空飛彈系統，為我國海軍增添新戰力。

面對解放軍在台灣周邊海域進行「灰色地帶襲擾」，海軍輕型巡防艦有急迫性的需求，去年11月17日前總統蔡英文在中信造船廠主持海軍輕型巡防艦防空原型艦切割第一塊鋼板開工儀式，隨後又在今年1月舉辦反潛原型艦開工儀式，經過海軍與中信造船努力趕工，輕巡防空原型艦今天舉辦安龍典禮，中信造船表示建造船體施工進度順利，海軍輕型巡防艦2型原型艦將可依計畫進度在2026年10月底完成交艦，這也是海軍2000噸級以上軍艦，首次由民營中信造船建造，若無其他因素未來海軍輕型巡防艦的後續艦亦由中信造船承造。

海軍表示「防空型」輕型巡防艦主要執行防空任務，因此艦艏裝設中科院研發的防空飛彈垂直發射系統；「反潛型」輕型巡防艦以偵測、獵殺敵軍潛艦為主，搭載魚雷、聲納等反潛裝備。這2艘輕型巡防艦都規劃搭載「雄風」系列反艦飛彈，可打擊敵軍水面艦，未來成軍後將可有效組成威嚇力量。

賴清德總統（左）今天上午南下高雄旗津中信造船廠，參加海軍輕型巡防艦防空型原型艦安放龍骨儀式，中信造船董事長韓碧祥（右）一起合影。記者劉學聖／攝影
賴清德總統（左）今天上午南下高雄旗津中信造船廠，參加海軍輕型巡防艦防空型原型艦安放龍骨儀式，中信造船董事長韓碧祥（右）一起合影。記者劉學聖／攝影
賴清德總統今天上午南下高雄旗津中信造船廠，參加海軍輕型巡防艦防空型原型艦安放龍骨儀式。記者劉學聖／攝影
賴清德總統今天上午南下高雄旗津中信造船廠，參加海軍輕型巡防艦防空型原型艦安放龍骨儀式。記者劉學聖／攝影
海軍輕型巡防艦防空型原型艦安放龍骨儀式，中信造船總經理韓育霖（左起），韓碧祥妻子王杏淑，海軍司令唐華，中信造船董事長韓碧祥等人參加儀式。記者劉學聖／攝影
海軍輕型巡防艦防空型原型艦安放龍骨儀式，中信造船總經理韓育霖（左起），韓碧祥妻子王杏淑，海軍司令唐華，中信造船董事長韓碧祥等人參加儀式。記者劉學聖／攝影
賴清德總統今天上午南下高雄旗津中信造船廠，參加海軍輕型巡防艦防空型原型艦安放龍骨儀式，從空中可見輕型巡防艦艦首雛形。記者劉學聖／攝影
賴清德總統今天上午南下高雄旗津中信造船廠，參加海軍輕型巡防艦防空型原型艦安放龍骨儀式，從空中可見輕型巡防艦艦首雛形。記者劉學聖／攝影
賴清德總統（右）今天上午南下高雄旗津中信造船廠，參加海軍輕型巡防艦防空型原型艦安放龍骨儀式，與陳其邁市長（左）互動不多。記者劉學聖／攝影
賴清德總統（右）今天上午南下高雄旗津中信造船廠，參加海軍輕型巡防艦防空型原型艦安放龍骨儀式，與陳其邁市長（左）互動不多。記者劉學聖／攝影
賴清德總統今天上午南下高雄旗津中信造船廠，參加海軍輕型巡防艦防空型原型艦安放龍骨儀式。記者劉學聖／攝影
賴清德總統今天上午南下高雄旗津中信造船廠，參加海軍輕型巡防艦防空型原型艦安放龍骨儀式。記者劉學聖／攝影
賴清德總統今天上午南下高雄旗津中信造船廠，參加海軍輕型巡防艦防空型原型艦安放龍骨儀式，現場冠蓋雲集。記者劉學聖／攝影
賴清德總統今天上午南下高雄旗津中信造船廠，參加海軍輕型巡防艦防空型原型艦安放龍骨儀式，現場冠蓋雲集。記者劉學聖／攝影

中信 海軍 飛彈

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