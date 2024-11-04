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影／海軍首艘國造二級作戰艦艇 賴清德總統上午主持安龍典禮

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
賴清德總統（左）、中信造船公司董事長韓碧祥（右）共同進行海軍「輕型巡防艦防空型原型艦」安放龍骨典禮，將幸運幣鑲入船型紀念牌。記者王勇超／攝影
賴清德總統（左）、中信造船公司董事長韓碧祥（右）共同進行海軍「輕型巡防艦防空型原型艦」安放龍骨典禮，將幸運幣鑲入船型紀念牌。記者王勇超／攝影

賴清德總統今天上午來到高雄中信造船廠，主持海軍輕型巡防艦防空型原型艦安龍典禮。賴總統說，這是海軍第一艘國造二級作戰艦，今天順利完成第二階段安龍重要節點，有國艦國造重要政策的穩定前進、國防工業實力的持續提升、守護海將戰力的全面強化等三大重大意義；也能讓海軍能有更先進堅強的裝備，執行守衛海疆的任務。

賴總統說，這艘巡防艦的建造是在去年11月中旬，前總統蔡英文來雄主持開工典禮，在不到1年的時間，造艦工作就有具體的成果。這代表國艦國造穩健進行，也向國際社會展現台灣落實國防自主的堅定信念。

賴總統表示，這是海軍第一艘的國造二級作戰艦艇，今天將順利完成第二階段「安龍」的重要節點，代表「國艦國造」政策的穩健前進，向國際社會展現台灣落實「國防自主」的堅定信念，也代表國防工業實力的持續提升，同時也守護海疆戰力的全面強化。

賴總統指出，過去幾年政府大力推動「國艦國造」，除了因應國防的需求，也激勵產官學研的投入，共同提升國防工業實力。藉此機會他要感謝中信公司全體同仁努力，也要謝謝國防部、海軍、中科院同仁的合作，不僅促進產業發展，也持續為國防自主，創下新的里程碑。

賴總統說，未來這艘巡防艦完工後，將搭載中科院研製的防空飛彈、反艦飛彈，並且整合先進的偵搜、火炮、戰鬥管理系統，有更高的機動性，肩負起海上巡弋的責任。海上防衛的戰力，會更全面更堅強，也能讓海軍弟兄姊妹能有更先進堅強的裝備，執行首位海疆的任務。

賴總統強調，推動國艦國造政策，不僅可以守護國家安、保衛人民，同時將逐步完善本土造船產業鏈，促進經濟發展，「我們一起努力完成這次造艦任務，也為持續國防戰力，共同來打拚」。

「輕型巡防艦原型艦」是海軍與中信造船公司簽訂建造合約，將陸續依計畫節點執行兩艘原型艦造艦、組裝及測試作業，預於民國2026年完成交艦任務。該型艦建造期程短，可快速獲得填補戰力，並搭配現行主作戰艦彈性運用，強化聯合制海戰力。

賴總統今天上午在國家安全會議秘書長吳釗燮、國防部部長顧立雄及海軍司令唐華上將等人陪同下，在高雄旗津中信造船廠主持「輕型巡防艦防空型原型艦」安放龍骨典禮。賴總統與中信造船集團董事長韓碧祥共同進行安龍儀式，將幸運幣鑲入船型紀念牌後，帶領眾人上香祈福，祈求建造工程順利，也象徵海軍「輕型巡防艦」建造邁向新里程。

賴清德總統今天上午在國家安全會議秘書長吳釗燮、國防部部長顧立雄及海軍司令唐華上將等人陪同下，在高雄旗津中信造船廠主持「輕型巡防艦防空型原型艦」安放龍骨典禮。記者劉學聖／攝影
賴清德總統今天上午在國家安全會議秘書長吳釗燮、國防部部長顧立雄及海軍司令唐華上將等人陪同下，在高雄旗津中信造船廠主持「輕型巡防艦防空型原型艦」安放龍骨典禮。記者劉學聖／攝影
賴清德總統今天上午來到高雄中信造船廠，主持海軍輕型巡防艦防空型原型艦安龍典禮。記者劉學聖／攝影
賴清德總統今天上午來到高雄中信造船廠，主持海軍輕型巡防艦防空型原型艦安龍典禮。記者劉學聖／攝影
賴清德總統、中信造船公司董事長韓碧祥共同進行海軍「輕型巡防艦防空型原型艦」安放龍骨典禮，將幸運幣鑲入船型紀念牌。記者劉學聖／攝影
賴清德總統、中信造船公司董事長韓碧祥共同進行海軍「輕型巡防艦防空型原型艦」安放龍骨典禮，將幸運幣鑲入船型紀念牌。記者劉學聖／攝影

國防部 海軍

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