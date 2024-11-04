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我掌握共機「遠海長航」 陸公布雙航母南海演練

聯合報／ 記者程嘉文陳宥菘／連線報導

共軍殲16等戰機昨大批出海執行遠海長航任務。圖／國防部提供
共軍殲16等戰機昨大批出海執行遠海長航任務。圖／國防部提供
國防部昨天下午宣布，自昨上午九時起，偵獲中共殲十六戰鬥機、轟六轟炸機、空警五○○預警機、無人機等各型機種，總計卅七架次出海活動，其中卅五架次逾越中線及其延伸線，經由我方西南、南部及東南空域，赴西太平洋從事「遠海長航」訓練。

這是國防部今年第二次宣布，共機通過台灣附近空域，飛往西太平洋實施遠海長航任務，上一次是九月廿六日。當天我方偵獲共機廿三架次，在台灣西南、南、東南空域活動。由國防部公布的航跡圖約略可判斷，共機經巴士海峽飛至台灣以東折返，海上也有艦載直升機起降。

美國大選前夕，共軍遼寧艦、山東艦編隊十月下旬在南海某海域首度展開「雙航母」編隊演練，央視旗下「玉淵譚天」刊文稱，這對大陸突破「島鏈」封鎖有著重要意義，有助於顯著提升打擊效果，並可執行海上阻隔、海上封鎖及區域拒止等多種高強度任務，還能廿四小時不間斷作戰。又稱隨著福建艦海試，不久能看到三航母「同框」。

該文指出，雙航母作戰能力會呈現「十加一大於二」效果，護航艦防空、反潛範圍更大，預警機數量增加也提高了態勢感知能力。同時還可提高艦載機生存率，讓航母編隊進行制空、制海作戰的能力大為增強。

國防部 美國大選 預警機

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