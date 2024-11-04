聽新聞
0:00 / 0:00
我掌握共機「遠海長航」 陸公布雙航母南海演練
國防部昨天下午宣布，自昨上午九時起，偵獲中共殲十六戰鬥機、轟六轟炸機、空警五○○預警機、無人機等各型機種，總計卅七架次出海活動，其中卅五架次逾越中線及其延伸線，經由我方西南、南部及東南空域，赴西太平洋從事「遠海長航」訓練。
這是國防部今年第二次宣布，共機通過台灣附近空域，飛往西太平洋實施遠海長航任務，上一次是九月廿六日。當天我方偵獲共機廿三架次，在台灣西南、南、東南空域活動。由國防部公布的航跡圖約略可判斷，共機經巴士海峽飛至台灣以東折返，海上也有艦載直升機起降。
美國大選前夕，共軍遼寧艦、山東艦編隊十月下旬在南海某海域首度展開「雙航母」編隊演練，央視旗下「玉淵譚天」刊文稱，這對大陸突破「島鏈」封鎖有著重要意義，有助於顯著提升打擊效果，並可執行海上阻隔、海上封鎖及區域拒止等多種高強度任務，還能廿四小時不間斷作戰。又稱隨著福建艦海試，不久能看到三航母「同框」。
該文指出，雙航母作戰能力會呈現「十加一大於二」效果，護航艦防空、反潛範圍更大，預警機數量增加也提高了態勢感知能力。同時還可提高艦載機生存率，讓航母編隊進行制空、制海作戰的能力大為增強。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言