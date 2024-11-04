首批海馬斯多管火箭抵台 接裝訓練中

軍方權威管道證實，我陸軍對美採購的「遠程精準火力打擊系統」海馬斯（HIMARS）多管火箭，第一批已經抵達台灣，由陸軍十軍團五八砲指部接裝、訓練。

陸軍司令部證實表示，此案刻由台、美雙方依工作節點，執行各項交裝整備事項，進度正常。

陸軍以「轟雷專案」為名，建案對美採購遠程精準火力打擊系統，計編列三百廿五億兩千四百萬元預算，採購廿九套簡稱海馬斯的M一四二高機動性多管火箭系統，其中包括八百六十四枚精準火箭、八十四枚戰術飛彈。按二○二五年國防預算案登載的接裝進度，陸軍今年計畫接裝十一套海馬斯、戰術區域飛彈六十四枚、訓練模擬器兩套與附屬裝備。

我國陸軍向美採購的M142「海馬斯」多管火箭系統，第一批已抵達台灣。（路透資料照片）

預算案記載，陸軍建案採購海馬斯多管火箭，除為彌補兵力馳援外、離島及本島跨區增援時效不足外，希望以即時火力跨區增援為最佳方案，協助陸軍建立自主性的「遠距精準」、「快速機動」及「大面積殺傷」火力，以精確殺傷、摧毀及癱瘓登陸、著陸敵軍。

五八砲指部本身已編制有一個雷霆2000多管火箭連，未來兩種多管火箭任務如何搭配？高階將領指出，陸軍建案時將海馬斯設定為防衛性武器，主要執行火力跨區增援，減少裝甲旅跨區機動，但海馬斯具源頭打擊能力，射程可達大陸東南沿海主要港口，因此須具備岸後戰力保存空間，十軍團所處中部縱深足以變換陣地；未來海馬斯負責遠程打擊、海上高價值目標擊，雷霆2000負責反登陸作戰廿四浬內火力供給，形成遠、中、近程火力打擊效果，提升重層防衛打擊戰力，創造國土防衛作戰有利態勢。

海馬斯多管火箭一個發射箱可攜帶六枚火箭彈或一枚MGM-140陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）飛彈。前者攜帶有導引或無導引的火箭，射程可達四十二公里；戰術區域飛彈射程則可達到三百公里。

美國陸軍砲兵學校臉書粉絲頁日前主動披露國軍八月間赴當地接裝海馬斯的畫面，其中有國軍官兵、國旗與美軍合影。據權威管道指出，首批海馬斯多管火箭上月已運抵台灣，現正由十軍團五八砲指部實施接裝。

海馬斯多管火箭彈的性能，與國造雷霆2000火箭系統相當，中科院建有「雷昇專案」研發ＭＫ六六火箭彈與戰術飛彈，但尚未進入戰測或量產階段，也未列五年兵力整建計畫；海馬斯抵台換裝後，雷昇專案恐前途多舛。

經俄烏戰檢驗武器 有望輸台

國際中心／綜合報導

美國之音報導，台灣預計未來幾年將從美國獲得幾種在烏克蘭經過戰場檢驗的武器。分析師說，在中國大陸軍事壓力日增時，這些武器將有助於增強台灣防禦和打擊能力。

路透報導，台灣和美國今年四月在西太平洋也低調進行了聯合演習，並未對外公開。

此外，日本產經新聞報導，相關人士透露，美國密西根州今年八月舉行的多國軍事演習中，台灣軍隊參與演習，且比去年擴大規模。