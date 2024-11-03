影／模擬客機迫降太平島 南援七號演練落實人道救援

為持續貫徹政府「使太平島成為人道救援中心與運補基地」之南海政策，海巡署今天(3日)會同交通部、國防部、外交部、衛生福利部及國家運輸安全調查委員會等機關，在南沙太平島海域實施人道救援演練（代名：南援七號演練）。

海巡署說明，這次演練是模擬1架小型客機，於太平島北方約50浬處上空因引擎故障發出求救訊息，隨後緊急迫降於太平島西南方3浬處海域，迫降過程中擦撞1艘我國籍「和平輪」，飛機迫降後暫浮於海面，造成多人受傷、失蹤等大規模複合性災難，救援操演過程緊湊逼真，充分展現各機關協調合作之默契，並藉此彰顯我國於該海域之搜救機制及醫療能量，可有效遂行國際人道救援任務。

海巡署表示，這次總計動員4艘艦艇、無人遙控飛行載具(UAV)參與演練，並輔以遙控式救生圈實施救助，後續也運用攬油索阻絕油汙擴散；另外具有醫療艙間的「嘉義艦」也參與演練，透過遠距醫療與南沙醫院駐島醫師以及國防部國軍高雄總醫院醫師進行三方視訊會診，具體呈現太平島的人道救援能量。

海巡署也強調，未來將會持續規劃辦理南海人道救援演練，並且深化與周邊國家救援合作機制，實踐太平島成為南海人道救援中心與運補基地之角色與地位。