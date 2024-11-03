獨／首批海馬斯多管火箭已抵台 58砲指部接裝訓練中

軍方權威管道證實，陸軍對美採購「遠程精準火力打擊系統」海馬斯（HIMARS）多管火箭，第1批已抵達台灣由陸軍10軍團58砲指部實施接、換裝訓練。58砲原有的雷霆2000多管火箭系統如何安置，引起關注。

美造M142高機動性多管火箭系統簡稱海馬斯（HIMARS），按陸軍今年在國防預算案上登載的接裝進度，是計畫接裝遠程精準火力打擊系統11套、戰術區域飛彈64枚、訓練模擬器2套與附屬裝備。

陸軍建案採購海馬斯（HIMARS）多管火箭，除為彌補兵力馳援外、離島及本島跨區增援時效不足，希望以即時火力跨區增援為至佳方案，陸軍應建立自主性的「遠距精準」、「快速機動」及「大面積殺傷」火力，以精確殺傷、摧毀及癱瘓登陸、著陸敵軍。

海馬斯多管火箭一個發射箱可攜帶6枚火箭彈或1枚MGM-140陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）飛彈，前者攜帶有導引或無導引的彈頭射程可達42公里，戰術飛彈飛行高度可達到50公里，射程則可達到300公里，可實施跨海峽打擊。海馬斯火箭性能與國造雷霆2000火箭系統相當，中科院亦有「雷昇專案」正研發MK66火箭彈與戰術飛彈，但海馬斯進駐後，雷昇專案前途多舛。

日前美國陸軍砲兵學校臉書粉絲頁披露國軍8月間赴當地接裝海馬斯的畫面，不吝貼出國軍官兵、國旗與美軍的合影。據權威管道指出，首批海馬斯多管火箭上月已運抵台灣，現正由10軍團58砲指部實施接裝。但58砲指部本身已編制有一個雷霆2000多管火箭連，轄有3個火箭排，每個排有3輛發射車、1輛指揮車與3輛彈藥車。海馬斯進駐後以陸軍有限人力而言，雷霆2000多管火箭連何去何從？要改分配或封存？目前尚無定論。

陸軍對海馬斯系統已抵台，沒有評論。