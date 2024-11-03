快訊

看到座位就坐下？旅遊專家曝使用機場貴賓室絕不會做的5件事

密集甲動只為給賴清德看 綠委疲於奔命嘆「我在幹嘛」

不讓華郵替賀錦麗背書 貝佐斯背後政商考量

獨／吳忠達命喪烏克蘭戰場 牧師曝：同隊台籍傭兵平安

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
俄烏戰事激烈，我國志願傭兵吳忠達加入烏克蘭，不幸在戰場遇猛烈砲擊身亡；台灣牧師黃春生貼文指阿達遺體還在戰場。圖／取自牧師黃春生臉書
俄烏戰事激烈，我國志願傭兵吳忠達加入烏克蘭，不幸在戰場遇猛烈砲擊身亡；台灣牧師黃春生貼文指阿達遺體還在戰場。圖／取自牧師黃春生臉書

俄烏戰事激烈，陸軍特戰部隊退役的雇傭兵吳忠達證實在戰場身亡，成第2名在俄烏戰場喪命的國人；牧師黃春生今受訪透露，吳忠達的遺體還在前線，因雙方烏俄交戰仍激烈，無法取回遺體，這些狀況都是和吳同一小隊的台籍戰友文揚轉述，幸文揚目前人平安。

據了解，44歲的「阿達」吳忠達和25歲的「文揚」，都是二度前往烏克蘭，阿達曾在第一次前往烏克蘭時，大腿被炸傷，返國休養，康復後，才決定重回戰場，文揚和阿達於今年7月一起出國前往烏克蘭。

兩人出國前，曾在機場接受媒體採訪，文揚當下透露，指要去打仗的事，家裡的人完全不知道，兩人也都希望戰爭，不要發生在自己國家；文揚曾說「我們總是要為享受自由，而付出一些代價，這是我這一次回去的目的」。

牧師黃春生說，文揚和阿達算是同小隊的台灣戰士，目前人已撤回到安全的範圍，文揚透過網路和他聯繫上，告知阿達的遺體仍在前線，因前線戰士激烈，目前仍無法取回遺體。

黃春生指出，昨和文揚聯繫後，因網路不穩，文揚指等網路穩定後，會再和他聯繫。

烏克蘭 網路 遺體

延伸閱讀

兩岸都有民眾赴戰場：各自投效烏克蘭與俄羅斯

外交部證實 第2位台籍志願兵戰死烏克蘭

台籍志願兵吳忠達傳在烏克蘭犧牲 沈伯洋遺憾證實

證實吳忠達已戰死烏克蘭 台灣牧師PO文：遺體還在戰場

相關新聞

獨／台籍志願兵命喪烏克蘭戰場 友人憾：約好的凱旋宴呢…

俄烏戰事激烈，陸軍特戰部隊退役的雇傭兵吳忠達傳出在戰場身亡，成為第二名在俄烏戰場喪命的國人。吳今年6月出發赴烏前夕，曾拜...

獨／吳忠達命喪烏克蘭戰場 牧師曝：同隊台籍傭兵平安

俄烏戰事激烈，陸軍特戰部隊退役的雇傭兵吳忠達證實在戰場身亡，成第2名在俄烏戰場喪命的國人；牧師黃春生今受訪透露，吳忠達的...

兩岸都有民眾赴戰場：各自投效烏克蘭與俄羅斯

到烏克蘭擔任志願兵的44歲我國籍民眾吳忠達，11月1日在戰場陣亡，成為前年11月2日的曾聖光之後，第二位在烏克蘭志願參軍...

烏克蘭台籍志願兵再傳犧牲 退役特戰兵傳遭砲擊身亡

俄烏戰爭傳出又有台籍志願兵犧牲的消息，一名陸軍特戰部隊退役、加入烏克蘭正規軍的傭兵吳忠達，1日在烏東戰場遭砲擊身亡，成為...

美強勢主導我不對稱作戰建軍 濱海指揮部人從哪裡來？

海軍人力流失呈現大幅下滑，但美台軍售政策下要成立濱海作戰指揮部，至少需要3000人至3500人。海軍人力策略現況，難支應海軍濱海作戰指揮部2028年完成接裝魚叉飛彈的任務。 資深記者洪哲政從學者們的建議歸納出一個疑問，「濱海作戰指揮部若僅負責24浬海域截擊，合理嗎？」 我方有1000枚反艦飛彈，難道只打24浬內的目標？還是說，應該是以海峽中線共軍換乘區的高價值目標，作為主要打擊範圍？

8縣市國軍英雄館 下月起陸續暫時熄燈

國軍英雄館多年來提供軍人、榮民和眷屬優惠住宿，受限觀光署訂定的落日條款規定，台南下月起、澎湖和金門年底起都暫停住宿服務，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。