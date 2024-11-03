獨／吳忠達命喪烏克蘭戰場 牧師曝：同隊台籍傭兵平安

俄烏戰事激烈，陸軍特戰部隊退役的雇傭兵吳忠達證實在戰場身亡，成第2名在俄烏戰場喪命的國人；牧師黃春生今受訪透露，吳忠達的遺體還在前線，因雙方烏俄交戰仍激烈，無法取回遺體，這些狀況都是和吳同一小隊的台籍戰友文揚轉述，幸文揚目前人平安。

據了解，44歲的「阿達」吳忠達和25歲的「文揚」，都是二度前往烏克蘭，阿達曾在第一次前往烏克蘭時，大腿被炸傷，返國休養，康復後，才決定重回戰場，文揚和阿達於今年7月一起出國前往烏克蘭。

兩人出國前，曾在機場接受媒體採訪，文揚當下透露，指要去打仗的事，家裡的人完全不知道，兩人也都希望戰爭，不要發生在自己國家；文揚曾說「我們總是要為享受自由，而付出一些代價，這是我這一次回去的目的」。

牧師黃春生說，文揚和阿達算是同小隊的台灣戰士，目前人已撤回到安全的範圍，文揚透過網路和他聯繫上，告知阿達的遺體仍在前線，因前線戰士激烈，目前仍無法取回遺體。

黃春生指出，昨和文揚聯繫後，因網路不穩，文揚指等網路穩定後，會再和他聯繫。