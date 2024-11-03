快訊

看到座位就坐下？旅遊專家曝使用機場貴賓室絕不會做的5件事

密集甲動只為給賴清德看 綠委疲於奔命嘆「我在幹嘛」

不讓華郵替賀錦麗背書 貝佐斯背後政商考量

兩岸都有民眾赴戰場：各自投效烏克蘭與俄羅斯

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
俄烏戰況陷入膠著，雙方都面臨兵源不足，招募外籍志願者參戰。圖/美聯社
俄烏戰況陷入膠著，雙方都面臨兵源不足，招募外籍志願者參戰。圖/美聯社

烏克蘭擔任志願兵的44歲我國籍民眾吳忠達，11月1日在戰場陣亡，成為前年11月2日的曾聖光之後，第二位在烏克蘭志願參軍的殉職人員。在吳忠達去世後，目前仍在烏克蘭軍中任職的台籍人士，估計為6人。

俄烏戰爭爆發後，雙方都大量招募外籍人士參戰。烏克蘭在俄國入侵後不久，就宣布成立「烏克蘭領土防衛國際軍團」。對於到底各自使用多少外籍士兵，雙方都未公布正式數字。一般相信到烏克蘭參戰的外籍人士超過三萬人。俄方曾宣布，對於替烏克蘭參戰的外籍人士，將視為傭兵看待，因此不適用日內瓦公約對戰俘的保護。但普亭政府除了與國際知名的瓦格納傭兵集團合作，同樣也歡迎外籍人士加入。近日更傳出，北韓派遣部隊支援俄羅斯，不過也有消息指，這些北韓官兵並非以「外籍志願軍」身分出現，而是偽托為俄國境內的韃靼人。

志願軍的待遇為何，各方說法存在相當落差，較常見數字約為每月2000歐元左右。雖然外籍士兵通常僅限於擔任基層戰鬥任務，但俄烏雙方在成員國籍上仍會有所篩選：例如由於中共目前堪稱俄羅斯最重要盟友，烏克蘭就不接受中國大陸人士參軍。俄羅斯方面則接受大陸人參軍，去年底來自重慶的趙睿在札波羅結前線陣亡，成為第一位戰死的中國大陸籍志願軍。

從目前較知名的案例中顯示，前往參加俄烏戰爭的兩岸人士，除了懷抱理想之外，不少人都有在海外參軍或生活的背景。例如今年出版『我不做英雄：一個台灣人在烏克蘭的戰爭洗禮』一書的陳晞，先前就曾在法國外籍兵團服務；首位陣亡的大陸人士趙睿，在2013年就曾輾轉到緬甸北部，參加當地的游擊武裝；前年殉職的曾聖光，雖然軍事經驗僅限於國軍服役，但小時曾隨家人移民貝里斯，因此英語非常嫻熟。

各國政府對於國民參加俄烏戰爭的看法不一：包括我國在內，多數國家屬於「不限制但不鼓勵」；但在其他國家，例如韓國、越南、日本等，如此行為則有觸法之虞。

牧師黃春生證明，國軍特戰部隊退伍的吳忠達在烏克蘭戰場。圖/取材自牧師黃春生臉書
牧師黃春生證明，國軍特戰部隊退伍的吳忠達在烏克蘭戰場。圖/取材自牧師黃春生臉書

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

【專家之眼】北韓向俄派兵對兩岸的影響

第二名喪生的台灣志願兵：吳忠達於烏克蘭東部不幸陣亡

北韓兵援俄首戰傳僅1人生還 倖存者控「普亭騙了金正恩」

北韓軍援俄羅斯 立陶宛消息：北韓士兵首戰幾乎全軍覆沒

相關新聞

獨／台籍志願兵命喪烏克蘭戰場 友人憾：約好的凱旋宴呢…

俄烏戰事激烈，陸軍特戰部隊退役的雇傭兵吳忠達傳出在戰場身亡，成為第二名在俄烏戰場喪命的國人。吳今年6月出發赴烏前夕，曾拜...

獨／吳忠達命喪烏克蘭戰場 牧師曝：同隊台籍傭兵平安

俄烏戰事激烈，陸軍特戰部隊退役的雇傭兵吳忠達證實在戰場身亡，成第2名在俄烏戰場喪命的國人；牧師黃春生今受訪透露，吳忠達的...

兩岸都有民眾赴戰場：各自投效烏克蘭與俄羅斯

到烏克蘭擔任志願兵的44歲我國籍民眾吳忠達，11月1日在戰場陣亡，成為前年11月2日的曾聖光之後，第二位在烏克蘭志願參軍...

烏克蘭台籍志願兵再傳犧牲 退役特戰兵傳遭砲擊身亡

俄烏戰爭傳出又有台籍志願兵犧牲的消息，一名陸軍特戰部隊退役、加入烏克蘭正規軍的傭兵吳忠達，1日在烏東戰場遭砲擊身亡，成為...

美強勢主導我不對稱作戰建軍 濱海指揮部人從哪裡來？

海軍人力流失呈現大幅下滑，但美台軍售政策下要成立濱海作戰指揮部，至少需要3000人至3500人。海軍人力策略現況，難支應海軍濱海作戰指揮部2028年完成接裝魚叉飛彈的任務。 資深記者洪哲政從學者們的建議歸納出一個疑問，「濱海作戰指揮部若僅負責24浬海域截擊，合理嗎？」 我方有1000枚反艦飛彈，難道只打24浬內的目標？還是說，應該是以海峽中線共軍換乘區的高價值目標，作為主要打擊範圍？

8縣市國軍英雄館 下月起陸續暫時熄燈

國軍英雄館多年來提供軍人、榮民和眷屬優惠住宿，受限觀光署訂定的落日條款規定，台南下月起、澎湖和金門年底起都暫停住宿服務，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。