兩岸都有民眾赴戰場：各自投效烏克蘭與俄羅斯

到烏克蘭擔任志願兵的44歲我國籍民眾吳忠達，11月1日在戰場陣亡，成為前年11月2日的曾聖光之後，第二位在烏克蘭志願參軍的殉職人員。在吳忠達去世後，目前仍在烏克蘭軍中任職的台籍人士，估計為6人。

俄烏戰爭爆發後，雙方都大量招募外籍人士參戰。烏克蘭在俄國入侵後不久，就宣布成立「烏克蘭領土防衛國際軍團」。對於到底各自使用多少外籍士兵，雙方都未公布正式數字。一般相信到烏克蘭參戰的外籍人士超過三萬人。俄方曾宣布，對於替烏克蘭參戰的外籍人士，將視為傭兵看待，因此不適用日內瓦公約對戰俘的保護。但普亭政府除了與國際知名的瓦格納傭兵集團合作，同樣也歡迎外籍人士加入。近日更傳出，北韓派遣部隊支援俄羅斯，不過也有消息指，這些北韓官兵並非以「外籍志願軍」身分出現，而是偽托為俄國境內的韃靼人。

志願軍的待遇為何，各方說法存在相當落差，較常見數字約為每月2000歐元左右。雖然外籍士兵通常僅限於擔任基層戰鬥任務，但俄烏雙方在成員國籍上仍會有所篩選：例如由於中共目前堪稱俄羅斯最重要盟友，烏克蘭就不接受中國大陸人士參軍。俄羅斯方面則接受大陸人參軍，去年底來自重慶的趙睿在札波羅結前線陣亡，成為第一位戰死的中國大陸籍志願軍。

從目前較知名的案例中顯示，前往參加俄烏戰爭的兩岸人士，除了懷抱理想之外，不少人都有在海外參軍或生活的背景。例如今年出版『我不做英雄：一個台灣人在烏克蘭的戰爭洗禮』一書的陳晞，先前就曾在法國外籍兵團服務；首位陣亡的大陸人士趙睿，在2013年就曾輾轉到緬甸北部，參加當地的游擊武裝；前年殉職的曾聖光，雖然軍事經驗僅限於國軍服役，但小時曾隨家人移民貝里斯，因此英語非常嫻熟。