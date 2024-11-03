立院報告：列管後備軍人逾6成未曾召訓 不利戰力提升

強化後備戰力為國防施政重點，立法院預算中心報告指出，截至今年6月底列管後備軍人仍有逾6成未曾召訓，而陸、海軍因應後備戰力提升，規劃去年籌獲的武器裝備亦有延宕，均恐不利後備戰力提升，有待國防部妥謀改善對策。

立法院預算中心近期發布「國防部主管114年度單位預算評估報告」，指出國防部於民國109年對立法院提出的「國軍提升後備戰力專案報告」，稱「提升後備戰力」專案改革後，每年訓能總量將增加至29萬人。

報告指出，111至113年度國防部規劃年度教召目標人數分為14萬5803人、11萬8490人及9萬5886人，直指與當時國防部提出「國軍提升後備戰力專案報告」的規劃訓量仍有差距外，加上每年度實施教召，實際下令召集人數往往較目標數減少，再扣除依法免召數、應到未到數等，致實際召訓人數與目標數差距頗大。

報告列舉，如111至113年度6月底止，實際召訓人數占目標數之比率分僅62.50%、70.65%及65.52%，例如111年目標召訓14萬5803人，實際報到9萬1133人（62.50%）；112年目標召訓11萬8490人，實際報到8萬3719人（70.65%）；今年1至6月目標召訓2萬9898人，實際報到1萬9589人（65.52%）。

報告指出，根據國防部統計，截至今年6月底止，列管後備軍人為198萬1822人，士兵退伍後8年以及軍官與士官退伍後12年內的列管人數為86萬4167人，扣除特定因素不可召集人數15萬3598人，可選充教育召集人數為71萬569人中，曾接受召訓人數24萬3084人，占比僅約34.21%，剩下的46萬7485人（65.79%）未曾接受召集訓練，軍事專長技能恐漸喪失。

此外，報告指出，為提升常、後備部隊戰力，陸軍及海軍司令部於112年度提出多項武器裝備採購，但部分計畫截至今年6月底止仍未籌獲。

例如「國軍後備部隊兵器類裝備整備」，陸軍籌購榴彈發射器1479件、手槍3759件、榴彈機槍291件，海軍籌購榴彈發射器415件、手槍476件、榴彈機槍28件，受託生產單位為軍備局第205廠，延遲交貨緣由為「產能不足，無法如期交貨」。

報告舉例，陸、海軍亦投資建案「國軍後備輕型消毒器」，受託生產單位為中科院，延遲交貨緣由為「因關鍵組件供應商受烏俄戰爭影響，延宕出貨時間，致無法如期交貨」。

此外，報告也指出，陸軍計畫籌獲9281具頭戴式夜視鏡，但截至今年8月底仍有4767具尚未交付；班用機槍部分，國軍原定去年與今年應分別籌獲400挺及60挺，但去年就應籌獲的部分，因軍備局205廠產製進度落後，預計今年底前完成製繳。