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國防部：偵獲36共機艦船台海周邊活動 國軍嚴密監控

中央社／ 台北3日電

國防部表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機27架次；其中逾越台灣海峽中線及其延伸線，進入北、中部、東南及西南空域14架次，偵獲共艦6艘及公務船3艘，總計中共36機艦船持續在台海周邊活動。

國防部昨天指出，中共20架次軍機昨天晚間出海活動，其中11架次逾越中線及其延伸線，進入台灣北、中部及西南空域，結合共艦執行聯合戰備警巡。

國防部今天公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，國軍於昨天上午7時44分至晚間10時4分，在台灣海峽空域偵獲中共19架次主、輔戰機及無人機，其中12架次共機逾越海峽中線。

國軍於昨天上午8時19分至下午4時39分於台灣西南、東南空域偵獲中共2架次輔戰機；另於昨天晚間6時29分至晚間9時46分於台灣北部空域偵獲中共6架次主、輔戰機。

國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

中共 國軍 國防部

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