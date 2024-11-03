國防部：偵獲36共機艦船台海周邊活動 國軍嚴密監控

海軍人力流失呈現大幅下滑，但美台軍售政策下要成立濱海作戰指揮部，至少需要3000人至3500人。海軍人力策略現況，難支應海軍濱海作戰指揮部2028年完成接裝魚叉飛彈的任務。 資深記者洪哲政從學者們的建議歸納出一個疑問，「濱海作戰指揮部若僅負責24浬海域截擊，合理嗎？」 我方有1000枚反艦飛彈，難道只打24浬內的目標？還是說，應該是以海峽中線共軍換乘區的高價值目標，作為主要打擊範圍？

2024-11-03 07:30