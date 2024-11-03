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烏克蘭台籍志願兵再傳犧牲 退役特戰兵傳遭砲擊身亡　

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
志願赴烏克蘭參戰的退役特戰兵吳忠達（圖左），傳出在烏東作戰犧牲，成為第二位殉職的台籍志願兵。圖／中華民國海軍陸戰隊備役士官長全國協會臉書
志願赴烏克蘭參戰的退役特戰兵吳忠達（圖左），傳出在烏東作戰犧牲，成為第二位殉職的台籍志願兵。圖／中華民國海軍陸戰隊備役士官長全國協會臉書

俄烏戰爭傳出又有台籍志願兵犧牲的消息，一名陸軍特戰部隊退役、加入烏克蘭正規軍的傭兵吳忠達，1日在烏東戰場遭砲擊身亡，成為第二位在烏克蘭戰場犧牲的台籍官兵。外交部目前尚未證實這項訊息。

據指出，吳忠達是奉命與一支特戰小隊進入烏東盧甘斯克前線，與人數眾多俄軍部隊正面遭遇爆發激戰，吳忠達在交戰過程中遭砲擊重傷，因失血過多陣亡。

據了解，吳忠達是高雄人，曾服役於陸軍特戰指揮部擔任特種兵，服役多年退役後，在去年加入國際軍團半年，隨後加入烏克蘭正規軍，都在第一線與俄羅斯部隊作戰，曾多次與同袍被俄軍包圍，最後都能在危急中成功突圍。

吳忠達曾在今年中回國與家人相聚，並曾向國內退役同袍談到自己在戰場上的遭遇，接著又再度回到烏克蘭投入戰鬥，如今傳出不幸消息。根據報導，吳忠達在烏克蘭一起服役的同袍，已經將死訊告知家人；外交部也已接到烏克蘭官方通知，目前正與烏方及家屬聯繫，不過到今天上午為止，外交部尚未證實這項訊息。

第一位在烏克蘭戰場上犧牲的我國志願兵，是住在花蓮的25歲青年曾聖光，他加入烏克蘭志願軍後，於2022年11月4日在烏東地區與俄軍交戰時身亡，目前還有6位我國志願兵在烏克蘭部隊中作戰。

外交部 烏克蘭 特戰

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