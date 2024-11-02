軍事工程亂象 魚叉基地預算增18億 左營二港工期延15年

國防部近年因應對美採購新武器裝備、訓練或調整部隊部署，同時執行兵舍改建的興安專案，營建工程費用年年調增，但執行混亂，時有政策「急轉彎」案例。立委透露，因應岸置魚叉飛彈系統的基地興建案，原2020年核定11億餘元，但隔年卻突然暴增為29億餘元，而原訂2025年完成的期程，也大幅延後至2030年才能完成。

國防部近期向立法院查照，將動支第一預備金5億元，支應國防部營建工程項目下「空軍跑、滑道戰備工程」案。據立委指出，國防部明年「一般建築及設備」業務計畫的「營建工程」，納編27案計畫分年預算137億9937萬3千元，比今年增加34億5930萬5千元。

國防部向立法院報告指出，空軍「跑（滑）道戰備工程」案，各基地刻正積極道趕工程進度，但經專管團隊核算進度排程，扣除2024年度所編列預算以及後續汛期影響等因素，今年度預算無法滿足，因此動支第一預備金5億元，支應國防部所屬2024年度預算「營建工程」科目所需設備及投資，經行政院主計總處同意備案。

立委轉述，國軍各軍種工程計畫預算逐年成長，但屢有無法執行、延長辦期程或增加經費，甚至因預算不足而需減項減量興建。以今年度各軍種執行中的工程計畫，曾因故增加計畫經費或延長期程的比率達4成，且不乏延長期程超過10年仍未完工者。

立委舉例，如海軍「左營二港口擴建工程」，早於2006年建案並編列預算，但受當地居民抗爭及營建物價調整等因素而多次辦理計畫變更，除將總經費調整為404億8284萬元外，預計完工期程亦延至2032年度，距原訂2017年完工已延後15年。

立委指出，國軍各軍種近年所提工程計畫中，陸軍司令部「陸航清泉崗基地設施新建工程」、「裝訓部長安營區訓練場」、「裝訓部坑子口訓練場」、「戰甲車掩體興建工程」及空軍司令部「清泉崗防護機庫」等5案，均有因計畫經費不足而先採減項或減量辦理情事。按各軍種軍事工程的興建項目與數量，應是結合作戰任務需求所提出，但卻因經費不足而採減項或減量方式興建。

立委指出，2025年度國防部所屬單位預算案於「一般建築及設備」業務計畫的「營建工程」項下，納編27項工程案，計畫分年預算137億9937萬3千元，與去年的103億4006萬8千元增加34億5930萬5千元，增幅達33.46%。

舉例而言，因應魚叉飛彈海岸防衛系統所需基地工程，原預算11億3361萬7000元，原規劃完成期程為2021年至2025年完成，但2021年9月29日又緊急改換期程，總經費調增為29億2367萬元，辦理期程也延後至2030年。立委說，推判是當年我國僅計畫第一階段採購32套魚叉，後來因應美方要求必須一次採購100套所致。