快訊

影／新竹遠東紡織廠突起火！濃煙飄南向竹北「快關窗」

不是免稅額！他用這招送兒千萬財產 什麼稅都免了

浪還太大...野柳陸籍擱淺輪仍無法抽油 航港局說話了

聽新聞
0:00 / 0:00

海象不佳 空軍9月失事幻象戰機打撈作業暫停

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
空軍編號2047幻象單座戰機，於夜航時失事墜海，飛行員跳傘獲救。圖／航空迷提供
空軍編號2047幻象單座戰機，於夜航時失事墜海，飛行員跳傘獲救。圖／航空迷提供

空軍編號2047的幻象2000戰機於9月10日夜航時失事墜海，空軍在10月底完成初步調查報告，不過官員坦言，由於失事戰機最重要的黑盒子及發動機尚未尋獲，全案尚須待完成打撈與資料解讀後，才能執行進一步研判分析。

空軍方面指出，針對失事戰機的打撈工作，目前委由國內的銓日儀公司執行定位及打撈作業，但因近期海象未達作業限制標準，須待海象符合標準後，就會即刻出航執行定位及打撈作業。

銓日儀公司是國內極少數海洋測量、深海打撈公司，曾參與空軍F-16、F-5E戰機和空勤總隊NA-706號黑鷹直升機等定位、打撈工作。不過據透露，定位打撈作業至少需有4天達到穩定作業標準的海象才能出港作業，台灣西部海域近期以來海象不佳又有接連幾個颱風攪局，使得打撈作業暫時停擺。

另一方面，空軍救護隊S-70C-6直升機在吊掛落海飛行員謝沛勳時發生絞盤卡滯狀況，空軍表示，S-70C型機液壓吊掛經合約商檢修後，已針對操作組合件執行維護保修作業；另外空軍已增訂相關吊掛檢查等維修程序，以確保裝備妥善。

空軍司令部表示，幻象飛官謝沛勳完成模擬機考核鑑定後，已於10月15日復飛，後續將按年度規劃執行考核。

戰機 空軍 謝沛勳 黑盒子

延伸閱讀

台南鹽水溪男浮屍比對DNA 死者為失蹤保五總隊小隊長

小琉球白沙港驚見浮屍 海巡打撈確認為43歲女子

美國出售NASAMS飛彈系統 蘇紫雲：顯示歐洲挺台立場

空軍年度天龍操演28日登場 實施5項競賽科目

相關新聞

吳釗燮：中國將台海內政化軍演 是法律戰行動化例證

國安會秘書長吳釗燮於昨天會見愛沙尼亞國會外交委員會訪問團，雙方就俄烏戰爭、印太區域安全情勢及全社會防衛韌性等議題深入交換...

軍事工程亂象 魚叉基地預算增18億 左營二港工期延15年

國防部近年因應對美採購新武器裝備、訓練或調整部隊部署，同時執行兵舍改建的興安專案，營建工程費用年年調增，但執行混亂，時有...

海象不佳 空軍9月失事幻象戰機打撈作業暫停

空軍編號2047的幻象2000戰機於9月10日夜航時失事墜海，空軍在10月底完成初步調查報告，不過官員坦言，由於失事戰機...

「山東艦」編隊進入西太平洋 專家：秋颱攪局 補進度

中共解放軍日前公布航母「遼寧艦」、「山東艦」首次進行「雙航艦」編隊演練影片畫面，引發周邊各國關注。同時，仍然在南海的山東...

【專家之眼】發電廠爭議別扯國防讓其失焦

最近因為台灣電力公司所規劃「台中電廠第二期新建燃氣機組計畫」，在30日通過環境部負責之環境評估，成為地方與中央相互爭議之...

國軍協助救災雙標？ 陸軍澄清：依地方申請派遣

康芮颱風過境，在各地造成災損，對於有政論節目質疑國軍派員協助救災「高雄派出上千人，台北市只派200人」，陸軍司令部解釋，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。