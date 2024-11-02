海象不佳 空軍9月失事幻象戰機打撈作業暫停

空軍編號2047的幻象2000戰機於9月10日夜航時失事墜海，空軍在10月底完成初步調查報告，不過官員坦言，由於失事戰機最重要的黑盒子及發動機尚未尋獲，全案尚須待完成打撈與資料解讀後，才能執行進一步研判分析。

空軍方面指出，針對失事戰機的打撈工作，目前委由國內的銓日儀公司執行定位及打撈作業，但因近期海象未達作業限制標準，須待海象符合標準後，就會即刻出航執行定位及打撈作業。

銓日儀公司是國內極少數海洋測量、深海打撈公司，曾參與空軍F-16、F-5E戰機和空勤總隊NA-706號黑鷹直升機等定位、打撈工作。不過據透露，定位打撈作業至少需有4天達到穩定作業標準的海象才能出港作業，台灣西部海域近期以來海象不佳又有接連幾個颱風攪局，使得打撈作業暫時停擺。

另一方面，空軍救護隊S-70C-6直升機在吊掛落海飛行員謝沛勳時發生絞盤卡滯狀況，空軍表示，S-70C型機液壓吊掛經合約商檢修後，已針對操作組合件執行維護保修作業；另外空軍已增訂相關吊掛檢查等維修程序，以確保裝備妥善。

空軍司令部表示，幻象飛官謝沛勳完成模擬機考核鑑定後，已於10月15日復飛，後續將按年度規劃執行考核。