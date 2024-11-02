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「山東艦」編隊進入西太平洋 專家：秋颱攪局 補進度

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
解放軍海軍兩艘航艦10月下旬在南海某海域首次展開雙航艦編隊演練，右前為遼寧艦、左前為山東艦，艦載機起飛進行實戰綜合演練。（新華社）
解放軍海軍兩艘航艦10月下旬在南海某海域首次展開雙航艦編隊演練，右前為遼寧艦、左前為山東艦，艦載機起飛進行實戰綜合演練。（新華社）

中共解放軍日前公布航母「遼寧艦」、「山東艦」首次進行「雙航艦」編隊演練影片畫面，引發周邊各國關注。同時，仍然在南海的山東艦編隊也在31日清晨陸續出港，外界推測將穿越呂宋海峽進入西太平洋展開遠航操演。不過軍事專家解讀「聯合利劍-2024C」軍演的可能性不大。

根據新華網報導，「遼寧艦」航艦編隊10月下旬展開遠海實戰化訓練，編隊經過黃海、東海及南海等多個的海域，進行實戰化背景下多個科目綜合演練，在南海某海域，「遼寧艦」、「山東艦」兩艘航艦更首次展開雙航艦編隊演練，訓練提升航艦編隊體系作戰能力。在完成雙航艦編隊訓練後，遼寧艦在10月23日通過台灣海峽返回母港。

山東號航艦返回海南島榆林港整補後，於31日清晨由901型綜合補給艦查干湖號(舷號905)、054A型護衛艦運城號（舷號571）伴隨出港；055型驅逐艦延安號（舷號106）和052DG型驅逐艦焦作號（舷號163）在外港執行出港屏衛戰術運動；另一艘052D型驅逐艦合肥號（舷號174）則已先期出港，在大編隊前沿數十浬擔任戒哨艦。

據指出，山東號編隊昨天抵達菲律賓附近水域，預計通過台灣南端及呂宋島之間的巴林塘海峽，進入西太平洋進行大洋操兵。

軍事專家張競解讀，解放軍航艦大洋操兵及年度兩棲演習的主要期程，本來就是安排在秋末冬初左右，但今年連續幾個秋颱嚴重打亂訓練期程，因此估計山東艦編隊搶在潭美颱風威力減弱、康芮颱風過境台灣的時機出港穿越第一島鏈，前往西太平洋「補課」趕進度也就變得合理。

至於是否可能展開「聯合利劍2024C」軍演？不具名的軍事專家解讀，共軍發動聯合利劍軍演是針對重大政治事件的回應、表態，屬於高度政治動作，目前美國大選進入最後倒數階段、台海兩岸也暫時沒有升高對立的舉動，共軍應該不會在此時發動聯合利劍軍演。

另一方面，中共釋出雙航艦編隊訓練的影片畫面，同時搭配中、英、日三種版本旁白，張競認為，解放軍這次取景的角度、配樂、場景有相當進步，尤其以高角度拍攝戰機編隊通過艦隊群的畫面，影像穩定清晰，他認為應該是派出配備高效能鏡頭與穩定裝置的無人機拍攝，這類無人機若作為偵察使用，將十分值得格外關注。

山東艦 聯合利劍 解放軍 遼寧艦

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