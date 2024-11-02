【專家之眼】發電廠爭議別扯國防讓其失焦

最近因為台灣電力公司所規劃「台中電廠第二期新建燃氣機組計畫」，在30日通過環境部負責之環境評估，成為地方與中央相互爭議之政治議題；但在通過環境評估引發爭議過程，諸多軍事研究者被徵詢，從國防軍事安全角度來看，發電機組過度集中在中部地區，是否會增加遭受攻擊風險並存在威脅顧慮。

基本上發電廠此等設施安全議題，在國家安全研究領域會被歸類於「關鍵基礎設施防護」(CIP：Critical Infrastructure Protection)範疇內，而且其所考量涵蓋範圍並不僅限於戰爭衝突期間可能受到襲擊與防護，同時亦須思考平時遭受恐怖攻擊或是社會抗爭威脅。

筆者曾因桃園觀音區大潭觀塘工業區內工業港內，觀塘液化天然氣接收站興建工程，所引發環保抗爭與社會爭議，分別以「天然氣接收站國家安全威脅無人聞問」以及「三接案硬扯國防恐失焦」為題，在ETtoday新聞雲之雲論網站專欄，針對天然氣接受站在兩岸軍事衝突時，所將面臨軍事威脅，再加上專就位於桃園藻礁之第三天然氣接收站，其所設置下卸接收碼頭，是否會影響共軍在北部灘岸區域之兩棲進犯行動，提出過分析說明。

在此必須提出下列數項觀點，期能呼籲各界對於「台中電廠第二期新建燃氣機組計畫」，就其所規劃增建燃氣機組，並將燃煤機組轉為備用，回歸問題本質進行討論。千萬別亂將此事扯上國防安全考量，讓真正爭議關鍵失焦。

首先必須指出，所有關鍵基礎設施面對各類威脅時，基本上可有備份(備援)、疏散、隱蔽、加固、應變救援與警衛防護等六項應對手段。但像是火力發電廠機組設施此種規模之基礎設施，增加備份設施成本過於昂貴，疏散缺乏空間亦不切實際，不論如何隱蔽都難以順利欺騙敵對威脅，加固雖然可行但僅能防護發電機組等相關設施，無法涵蓋整個供電網路，應變救援當然是具有效用，但當目標設施被毀壞到相當地步時，其實亦無能為力，最後增加警衛防護雖然可行，但在戰時能否獲得兵力支援，確實亦難以確定。

其次就北京對台動武來說，基礎設施本身與軍事作戰能力並無必然因果關係，就軍事行動與政治效應所構成之因果關聯鏈來說，作戰殺傷必然要具有軍事意涵，而軍事作為必須產生政治影響；就此來看，既然毀壞基礎設施未見得能夠癱瘓我方作戰能力，因此共軍實無必要針對基礎設施，將其列入必須摧毀目標。

再者考量共軍對台用兵，最後必然要進行兵力投射掌控佔領台灣，因此摧毀基礎設施，對於維繫社會穩定以及民眾生活運作來說，絕對會產生負面效應，所以在軍事行動上，最多僅會讓基礎設施暫時失能，但絕對不會對其造成嚴重損害，產生長期失能狀態。

因此若是針對火力發電廠本身能源動力轉換設施與發電機組，對比傳輸電力配送設施與網路，其實就會發現防護能力相對較為脆弱節點，其實並不是在發電廠本身，而是在其輸配電設施與電力網路。就遭受破壞並且再予以修復來說，摧毀結構相對簡單，並且容易在戰後迅速修復之電力配送設施與網路節點，配合軍事作戰讓電力供應暫時失能，看來確實是比較合理選項。

最後還是要再度重申，將環保議題硬是扯上國防軍事安全威脅顧慮，其實並不會增加論述效果，反而會讓議題整個失焦。其實台中地方政府已經成功形成民意壓力，順利迫使台電將原本燃煤機組，轉換變成燃氣機組，相對上確實是比較環保；只是未來會對進口天然氣需求增加更大壓力。

就政治攻防立場進退來說，台中地方政府與在野陣營打破原先綠營胡扯什麼乾淨燃煤神話，早就獲得明顯斬獲與勝利。是否還要繼續在此戰場上繼續纏鬥，那是政治精算議題，研究安全軍事戰略與國防人士，在此就只有保持緘默，搬個板凳準備繼續看戲囉！