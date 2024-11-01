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康芮釀災…遭質疑北高救災兵力雙標 陸軍司令部回應

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國軍協助救災雙標？ 陸軍澄清：依地方申請派遣

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
康芮颱風過後，軍方派員協助雙北、宜蘭地區善後。圖／陸軍六軍團提供
康芮颱風過後，軍方派員協助雙北、宜蘭地區善後。圖／陸軍六軍團提供

康芮颱風過境，在各地造成災損，對於有政論節目質疑國軍派員協助救災「高雄派出上千人，台北市只派200人」，陸軍司令部解釋，各地救災兵力均依地方政府申請需求派遣，北市依各區需求申請，相關評論偏頗不實。

康芮颱風過後，有政論節目評論「國軍支援台北市救災派出200人；日前山陀兒颱風後，高雄派出上千名國軍」，陸軍司令部今天指出，各地救災兵力係依地方政府申請實需派遣，今天第二、三、四作戰區均有不同人數兵力，投入災後復原任務。台北市依各區兵力需求申請，今天計投入220員協力執行災後復原；明日則申請近300員兵力，相關評論偏頗不實。

陸軍司令部指出，國軍支援災防期間，除派遣情蒐官、聯絡官實施災情蒐報；並與縣市政府保持密切聯繫。地方政府若有兵力需求，可直接透由縣市後備指揮部向作戰區申請，即可立即調度兵力投入。

陸軍司令部強調，國軍以最高效率與機動力，配合地方政府需求投入市容復原，期盼外界正面評價。

康芮颱風過後，軍方派員協助雙北、宜蘭地區善後。圖／陸軍六軍團提供
康芮颱風過後，軍方派員協助雙北、宜蘭地區善後。圖／陸軍六軍團提供

北市 國軍 陸軍

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