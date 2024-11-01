名嘴批北高救災兵力雙標 陸軍：嚴重偏頗不實

有名嘴批評，國軍在高雄出動千人救災，但台北僅200人，政府雙標。陸軍今天批評偏頗不實，並強調，國軍以高效率與機動力，配合地方投入市容復原，盼外界正面評價，切莫刻意製造對立話題，影響社會視聽。

有名嘴在節目「新聞大白話」指出，「國軍救災台北派200人、高雄上千人」，並批評政府雙標。

陸軍司令部晚間發布新聞稿表示，各地救災兵力是依地方政府申請實需派遣，第二、三、四作戰區今天均有不同人數兵力投入災後復原任務。

陸軍表示，依台北市各區兵力需求申請，今天共投入220人協力執行災後復原；明天則申請近300名兵力，相關評論嚴重偏頗不實。

陸軍說明，國軍支援災防期間，除派遣情蒐官、聯絡官實施災情蒐報；並與縣市政府保持密切聯繫，地方若有兵力需求，可直接透過縣市後備指揮部向作戰區申請，即可立即調度兵力投入。

陸軍強調，國軍以最高效率與機動力，配合地方需求投入市容復原。官兵與民眾共同攜手努力，恢復日常生活步調之際，盼外界正面評價，切莫刻意製造對立話題，影響社會視聽。