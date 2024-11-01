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歐洲議會訪團赴國防院 探討烏俄戰爭與美國印太戰略

中央社／ 台北1日電

歐洲議會跨黨派議員團今天拜訪國防安全研究院，雙方針對烏俄戰爭、美國印太戰略等議題進行討論；國防院學者李俊毅表示，台灣在無人機的軍事應用仍有許多配套措施尚待整合，是台灣可強化與歐洲的合作之處。

歐洲議會跨黨派議員團10月27日到11月1日訪問台灣，這是歐洲議會6月全面改選後，第一個歐洲議會議員訪台團，歐洲友台小組主席蓋勒（MichaelGahler，另譯：凱勒）、議員庫塔（BernardGuetta）、柯安杰（Ondřej Kolář）。

國防院官網發布訊息指出，蓋勒、庫塔、柯安杰等人今天拜訪國防院，雙方對中、俄、北韓三角關係、烏俄戰爭、美國印太戰略與美國總統大選等議題展開廣泛討論。

蓋勒對近期中國人民解放軍的行動表示關切，並指出中俄之間軍事互動日益密切。國防院中共政軍與作戰概念研究所所長歐錫富回應，中國正透過第三地區向俄羅斯提供包括卡車、晶片等後勤支援，藉此繞過西方國家制裁。而俄羅斯則以能源作為回報，協助滿足中國在後勤與能源補給方面的需求。

國防院副研究員李俊毅進一步建議，台灣大力鼓勵民間企業發展無人機系統，但相關產業需要被整合於民主國家的產業鏈中，藉由更大的市場刺激量能與創新，同時無人機的部分技術仍有不足，其軍事應用亦仍有許多配套措施尚待整合，這些是台灣可強化與歐洲的合作之處。

李俊毅坦言，戰爭的經驗促使烏克蘭在無人機的技術與應用上快速創新，對台灣具有寶貴的借鑒價值。

在談及未來是否可能出現印太地區的結盟體系時，李俊毅指出，美國在印太地區建構的雙邊安全關係，以及部分民主國家在觀念與價值上的趨同，是地區發展更密切的安全合作之基石。

李俊毅說明，民主國家內部的政治發展可能影響其外交政策，各國面對中國壓力時的反應與利害關係不一致，則削弱這些國家深化安全合作的努力，因此仍以美國主導的各種「小多邊」架構較為可能。

國防院助理研究員楊一逵補充，澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）的第二支柱備受關注，尤其是日本的參與程度及台灣在其中可能的角色，將會影響美國的印太戰略。

議員團表示，當前國際情勢多變，西方在應對危機時似有「權力真空」，進一步加劇了壓力，俄羅斯在戰爭中的侵略行為令局勢更加不穩，而歐盟的回應力度相對薄弱，值得反思；儘管烏俄戰爭中發生了諸多不人道的悲劇，烏克蘭仍未退縮，展現出堅韌的意志。

國防院 李俊毅 美國

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