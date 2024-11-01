對美19軍購案 國防部：3項延宕、1項進度超前

台灣對美多項軍購案的執行進度各界關注，國防部近期對立法院提出報告，指出對美重大軍售19案中，目前有3案延宕、1案超前，其餘15案進度正常。國防部指出，進度延宕的分別是拖式2B反戰車飛彈、AGM-154C空對地飛彈及F-16 Block70戰機；超前的是M142海馬士多管火箭系統。

國防部近期對立法院提出「美對台軍售案執行情形」書面報告，國防部說明，「高效能反裝甲飛彈」原定從2018年到2025年籌購1700枚拖式2B飛彈及100套發射系統，拖式2B飛彈原定2022年開始交運，但因美方軍工產能及該批彈藥未能通過美軍驗測導致延宕。據美方表示首批460枚飛彈已經通過驗測，第二批1240枚飛彈產線已於6月底重開，預計今年12月底可完成1700枚全數運交。

AGM-154C飛彈方面，原本隨「鳳展專案」141架F-16A/B戰機性能提升案進行採購，不過141架F-16A/B已經在2023年底全數完成升級，但AGM-154C飛彈因美方軍工產能和新式彈藥測試等因素，由2023年延宕至2026年。

F-16 Block70戰機採購案，原定2020年至2026年採購66架新造F-16戰機，首架原訂去年出廠，但因飛機與選用裝備之間軟體整合與開發瓶頸等問題而導致延宕，在裝備選定及軟體開發突破後，現階段飛機組裝已進入正軌，預劃2026年9月到12月可陸續飛返。

針對國防部認為進度超前的海馬士火箭系統，國防部解釋「遠程精準火力打擊系統」規劃於2020年至2027年籌購29套海馬士系統、戰術區域飛彈（ATACMS）及火箭。國軍原定在今年至明年獲得首批11套海馬士火箭；國防部在報告指出，原定2027年交貨的第二批18套系統，可提前於2026年交貨，其餘進度正常。

國防部指出，其餘15項對美重大軍購包括岸置魚叉飛彈海岸防衛系統等15案進度均正常。同時「中程反裝甲飛彈」的標槍飛彈，陸軍採購42套發射器、400枚飛彈。400枚飛彈已經在7月全數運交，並且在今年漢光演習中完成試射。