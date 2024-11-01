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台灣對美重大軍購進度 15案正常、3案延宕、1案超前

中央社／ 台北1日電
針對台灣對美重大軍購進度，國防部說明，其中3案延宕、1案超前，15案進度正常。台美關係示意圖。圖／聯合報系資料照片
針對台灣對美重大軍購進度，國防部說明，其中3案延宕、1案超前，15案進度正常。台美關係示意圖。圖／聯合報系資料照片

針對台灣對美重大軍購進度，國防部說明，其中3案延宕、1案超前，15案進度正常；延宕項目為拖式2B飛彈、AGM-154C飛彈、F-16V BLK70戰機；超前項目為海馬士多管火箭系統，原定116年交運18套系統將提前於115年獲裝。

國防部近期對立法院提出「美對台軍售案執行情形」書面報告，指出依據114年度公開預算書表，美國對台灣重大軍售案有19案，其中3案延宕、1案超前，15案進度正常。

針對延宕交運3案，國防部說明，「高效能反裝甲飛彈」規劃於107年至114年籌購1700枚拖式2B飛彈及100套發射系統，拖式2B飛彈原定111年開始交運，因美方軍工產能及該批產製彈藥未能通過美軍驗測，延期至今年1700枚全數交運，美方表示首批460枚飛彈已完成驗測，次批1240枚飛彈產線已於6月底重啟，1700枚飛彈預計於今年12月底完成交運。

延宕第2案為「F-16A/B型戰機性能提升」，國防部說明，全案為執行141架F-16A/B型戰機性能提升，並採購AGM-154C等飛彈，141架F-16A/B型戰機性能提升已依規畫於112年底全數完成，但AGM-154C飛彈因為美方軍工產能及新式彈藥測試等因素，由112年延宕至115年。

延宕第3案為「新式戰機採購」，國防部表示，全案規畫於109年至115年籌購66架F-16V BLK70新式戰機，首架機原預劃於112年出廠，現在延後至今年，雖曾面臨飛機與選用裝備之間軟體整合與開發瓶頸等問題，但在裝備選定及軟體開發突破後，現階段飛機的組裝工序已步入正軌，預劃115年9月至12月陸續飛返。

針對提前交運1案，國防部說明為「遠程精準火力打擊系統」，全案規劃於109年至116年籌購29套遠程精準火力打擊系統（海馬士系統）、戰術區域飛彈及精準火箭。

根據規劃，國軍113年至114年將先獲得首批11套海馬士系統；國防部於報告指出，原先規劃116年交運的18套海馬士系統，可提早於115年獲裝，其餘進度正常。

至於進度正常的軍購案，國防部說明，包含「魚叉飛彈海岸防衛系統（CDCMs）」等15案進度均正常；另外「中程反裝甲飛彈」案已於7月15日全數400枚交運抵台，並於7月24日漢光40號演習實施驗證，狀況良好。

「中程反裝甲飛彈」即為標槍飛彈，陸軍以「中程反裝甲飛彈」建案，以軍購方式向美國籌購新型標槍飛彈系統（發射器）42套、飛彈400枚。

台美 國防部 海馬士 美國 軍購 飛彈

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