聽新聞
0:00 / 0:00

19類戰鬥部隊 編現比低於8成

聯合報／ 記者洪哲政程嘉文／台北報導
立法院預算中心最新報告指出，國軍的志願役人數創下近年來的新低，包括外島步兵部隊在內的多數第一類戰鬥部隊編現比都低於八成。圖／聯合報系資料照片
立法院預算中心最新報告指出，國軍的志願役人數創下近年來的新低，包括外島步兵部隊在內的多數第一類戰鬥部隊編現比都低於八成。圖／聯合報系資料照片

國防部近期向立法院報告，暴露國軍志願役部隊人數逐年遞減的狀況。目前有十九類型的主戰部隊，編現比低於八成。不僅包括步兵、砲兵、裝甲兵等主戰兵力，包括駐守台北市、負責總統府防務的憲兵二○二指揮部，人力也無法達標。

國軍志願役人數最高紀錄，是二○二一年底的一六四八八四人，今年六月底，志願役僅剩一五二八八五人。

此數字不僅是二○一八年底以來的新低，報告也顯示，多支可以領取戰鬥部隊加給的主戰部隊，編現比不及八成，不利面對國軍接裝新式武器。

編現比不及八成的國軍主戰部隊，分別有陸軍的機步部隊、砲兵部隊、裝騎部隊、戰車部隊、反裝甲部隊、外島步兵部隊；海軍則有陸戰隊步兵營、戰車營、砲兵營各連及守備中隊、運輸車中隊、砲車中隊、防備連、飛彈連及各艦隊部隊、戰術偵搜大隊、海鋒大隊；空軍有防空暨飛彈部隊；憲兵則為二○二指揮部。

憲兵二○二指揮部下轄的二一一營，負責總統府防衛。今年三月一日晚間，發生古姓上等兵值勤時舉槍自盡身亡事件。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲表示，明年度預算書上的志願役官兵員額，為一六○七四九人，比今年的一六六二三五人，減少五四八六員，形同「蒸發」十一個聯兵營。尤其從階級來分析，減員集中於上士到一等兵，似乎顯示許多從軍已有一段時間、技術純熟的士官兵，寧可放棄晉升，也要離開部隊。

揭仲表示，分析戰鬥部隊加給的編列數字變化會發現，就是戰鬥部隊的人員下降比率，遠高於其他非戰鬥單位，這將是令人擔憂的結果。

國軍 國防部 志願役 憲兵 揭仲 海軍 空軍 陸戰隊 陸軍 飛彈連

延伸閱讀

國軍志願役部隊人數年年下降 防守總統府的兵力都不足

調增外離島戰備存糧 專家提醒：飲用水供給設施恐成目標

聯合利劍B有異狀？ 學界：當日共軍參演部隊可能出現犯台威脅

遼寧艦軍演起降架次大增 專家：對國軍威脅日益嚴重

相關新聞

19類戰鬥部隊 編現比低於8成

國防部近期向立法院報告，暴露國軍志願役部隊人數逐年遞減的狀況。目前有十九類型的主戰部隊，編現比低於八成。不僅包括步兵、砲...

廣角鏡／接裝海馬士 國軍赴美受訓

國軍向美國採購廿九輛海馬士火箭發射車。為了接裝新武器，陸軍派遣人員赴美國奧克拉荷馬州席爾堡受訓。臉書顯示，我方人員在席爾...

國軍將採購美彈簧刀攻擊無人機 立委揭2大問題「連烏克蘭都不想要」

台灣將向美國採購上千架「彈簧刀」攻擊無人機，立委馬文君今天指出，彈簧刀在烏克蘭戰場實戰經驗，暴露航程短、戰鬥部較輕、毀傷...

美軍鍚爾堡「開地球」 曝我軍接裝海馬士多管火箭訓練實況

美軍位於奧克拉荷馬州陸軍基地鍚爾堡官方臉書，月前「開地球」披露國軍派員接受美軍海馬士M142高機動性多管火箭系統訓練的實...

國軍海馬士火箭在美受訓人員 懸掛國旗佩戴國徽

國軍向美國採購29輛海馬士火箭發射車（HIMARS，高機動性砲兵火箭系統），依計畫首批將於今年之內返國，後年全數交運。為...

【即時短評】無法拯救人力不足問題 所有國防改革都是白搭

立法院各委員會即將審查114年度中央政府總預算，在國防方面，立院預算中心先前提出的報告指出，國軍志願役部隊人數逐年遞減，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。