快訊

澎湖、宜蘭等18縣市明上班上課 1日各地颱風假資訊看這

颱風夜爬梯修鐵皮屋頂 新北中和男不敵康芮狂風失足墜落身亡

星宇機師神乎其技力抗康芮 狂風中「彈跳降落」網驚：心臟快停

國軍將採購美彈簧刀攻擊無人機 立委揭2大問題「連烏克蘭都不想要」

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
我國向美方採購彈簧刀300等攻擊型無人機，傳出已簽署發價書。美聯社
我國向美方採購彈簧刀300等攻擊型無人機，傳出已簽署發價書。美聯社

台灣將向美國採購上千架「彈簧刀」攻擊無人機，立委馬文君今天指出，彈簧刀在烏克蘭戰場實戰經驗，暴露航程短、戰鬥部較輕、毀傷能力有限問題，連烏克蘭都不想要，台灣採購是否在為美國作業機、消化庫存。

馬文君說，無人機已是現代戰爭必要軍備，烏戰爭中，美國便援助烏克蘭「彈簧刀」攻擊無人機，但並沒有取得顯著戰果，到目前為止，烏克蘭軍方並未公開請求美國，繼續供應「彈簧刀」。原因是「彈簧刀」家族航程短，戰鬥部較輕，毀傷能力有限。

從烏克蘭戰場實戰驗證結果，彈簧刀是否合乎國軍地面部隊的需要？國軍是不是應該進行更多的測試評估，得到更專業的結論，而不是由美方單方面強行塞給我們？說句不好聽的，連烏克蘭都不想要，是幫美國做業績，消化庫存？

無人機就像消耗性的彈藥，除了品質之外，也應該考慮數量對於作戰的影響，以「彈簧刀」家族如此昂貴的單價，勢必會擠壓其他小型無人機的採購數量，民脂民膏應該用在刀口上。

每一場戰爭都不相同，台灣需要無人機，但必須是能在台灣獨特的情境下作戰的無人機，國防部需要對這筆採購，提出完整的評估報告。

國軍 國防部 烏克蘭 美國 馬文君

延伸閱讀

FT：美無人機製造商Skydio電池遭陸斷貨 急向台灣求援

士兵脫哨、逃避兵役離譜事件不斷 立委建議恢復軍法

軍方無人機抗風能力6級以下 立委：連海風都抗不了

國軍4個月已16人「自傷」 退伍軍人：鴕鳥心態只會包裝問題

相關新聞

國軍將採購美彈簧刀攻擊無人機 立委揭2大問題「連烏克蘭都不想要」

台灣將向美國採購上千架「彈簧刀」攻擊無人機，立委馬文君今天指出，彈簧刀在烏克蘭戰場實戰經驗，暴露航程短、戰鬥部較輕、毀傷...

兵籍調查申報今截止否則觸法！家長揭真相怒批冬山鄉公所荒謬

內政部啟動兵籍調查線上申報，要求95年次徵兵男子需在11月底完成填寫。家住宜蘭冬山鄉陳姓男子昨接獲公所簡訊通知指出10月...

美軍鍚爾堡「開地球」 曝我軍接裝海馬士多管火箭訓練實況

美軍位於奧克拉荷馬州陸軍基地鍚爾堡官方臉書，月前「開地球」披露國軍派員接受美軍海馬士M142高機動性多管火箭系統訓練的實...

國軍志願役部隊人數年年下降 防守總統府的兵力都不足

國防部近期向立法院報告有關國軍志願役部隊人數逐年遞減的狀況，有19類型的主戰部隊，編現比仍低於8成。不僅含括主戰的步、砲...

國軍海馬士火箭在美受訓人員 懸掛國旗佩戴國徽

國軍向美國採購29輛海馬士火箭發射車（HIMARS，高機動性砲兵火箭系統），依計畫首批將於今年之內返國，後年全數交運。為...

【即時短評】無法拯救人力不足問題 所有國防改革都是白搭

立法院各委員會即將審查114年度中央政府總預算，在國防方面，立院預算中心先前提出的報告指出，國軍志願役部隊人數逐年遞減，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。