國軍將採購美彈簧刀攻擊無人機 立委揭2大問題「連烏克蘭都不想要」

台灣將向美國採購上千架「彈簧刀」攻擊無人機，立委馬文君今天指出，彈簧刀在烏克蘭戰場實戰經驗，暴露航程短、戰鬥部較輕、毀傷能力有限問題，連烏克蘭都不想要，台灣採購是否在為美國作業機、消化庫存。

馬文君說，無人機已是現代戰爭必要軍備，烏戰爭中，美國便援助烏克蘭「彈簧刀」攻擊無人機，但並沒有取得顯著戰果，到目前為止，烏克蘭軍方並未公開請求美國，繼續供應「彈簧刀」。原因是「彈簧刀」家族航程短，戰鬥部較輕，毀傷能力有限。

從烏克蘭戰場實戰驗證結果，彈簧刀是否合乎國軍地面部隊的需要？國軍是不是應該進行更多的測試評估，得到更專業的結論，而不是由美方單方面強行塞給我們？說句不好聽的，連烏克蘭都不想要，是幫美國做業績，消化庫存？

無人機就像消耗性的彈藥，除了品質之外，也應該考慮數量對於作戰的影響，以「彈簧刀」家族如此昂貴的單價，勢必會擠壓其他小型無人機的採購數量，民脂民膏應該用在刀口上。

每一場戰爭都不相同，台灣需要無人機，但必須是能在台灣獨特的情境下作戰的無人機，國防部需要對這筆採購，提出完整的評估報告。