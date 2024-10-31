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美軍鍚爾堡「開地球」 曝我軍接裝海馬士多管火箭訓練實況

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
錫爾堡基地在臉書貼文披露陸軍士兵操作海馬士載台畫面。圖/取自臉書帳號「Critz Hall，Fort Sill，ＯＫ」
錫爾堡基地在臉書貼文披露陸軍士兵操作海馬士載台畫面。圖/取自臉書帳號「Critz Hall，Fort Sill，ＯＫ」

美軍位於奧克拉荷馬州陸軍基地鍚爾堡官方臉書，月前「開地球」披露國軍派員接受美軍海馬士M142高機動性多管火箭系統訓練的實況。

鍚爾堡臉書帳號「Critz Hall，Fort Sill，ＯＫ」在8月貼文指出，基地在三周內培訓來自台灣羅馬尼亞和愛沙尼亞的士兵，「他們是錫爾堡大家庭的一份子」。

貼文顯示陸軍這批士兵已完成訓練離開基地，貼文還有當地美軍教官與包括中華民國與各國國旗與受訓成員的合影，內容也披露我國士兵操作載台與吊掛彈箱的畫面。

國防部曾表示，陸軍「轟雷專案」共採購29套海馬士多管火箭系統與戰術飛彈，首批11套將在今（2024）年交裝，另外18套將在2026年來台，全案總預算新台幣325億元。

美軍位於奧克拉荷馬州陸軍基地鍚爾堡官方臉書，月前「開地球」披露國軍派員接受美軍海馬士M142高機動性多管火箭系統訓練的實況。圖/取自臉書帳號「Critz Hall，Fort Sill，ＯＫ」
美軍位於奧克拉荷馬州陸軍基地鍚爾堡官方臉書，月前「開地球」披露國軍派員接受美軍海馬士M142高機動性多管火箭系統訓練的實況。圖/取自臉書帳號「Critz Hall，Fort Sill，ＯＫ」
貼文顯示陸軍士兵吊掛海馬士彈箱的畫面。圖/取自臉書帳號「Critz Hall，Fort Sill，ＯＫ」
貼文顯示陸軍士兵吊掛海馬士彈箱的畫面。圖/取自臉書帳號「Critz Hall，Fort Sill，ＯＫ」
美軍鍚爾堡臉書帳號「Critz Hall，Fort Sill，ＯＫ」貼文披露美軍教官與包括中華民國與各國國旗與受訓成員的合影。圖/取自臉書帳號「Critz Hall，Fort Sill，ＯＫ」
美軍鍚爾堡臉書帳號「Critz Hall，Fort Sill，ＯＫ」貼文披露美軍教官與包括中華民國與各國國旗與受訓成員的合影。圖/取自臉書帳號「Critz Hall，Fort Sill，ＯＫ」

海馬士 美軍 陸軍

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