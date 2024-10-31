美軍鍚爾堡「開地球」 曝我軍接裝海馬士多管火箭訓練實況

美軍位於奧克拉荷馬州陸軍基地鍚爾堡官方臉書，月前「開地球」披露國軍派員接受美軍海馬士M142高機動性多管火箭系統訓練的實況。

鍚爾堡臉書帳號「Critz Hall，Fort Sill，ＯＫ」在8月貼文指出，基地在三周內培訓來自台灣羅馬尼亞和愛沙尼亞的士兵，「他們是錫爾堡大家庭的一份子」。

貼文顯示陸軍這批士兵已完成訓練離開基地，貼文還有當地美軍教官與包括中華民國與各國國旗與受訓成員的合影，內容也披露我國士兵操作載台與吊掛彈箱的畫面。