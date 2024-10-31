軍購TOW-2B RF反裝甲飛彈生產瑕疵 延至年底接裝460枚

美售我1700枚新型TOW-2B RF反裝甲飛彈已延宕多年，知情立委透露，陸軍司令部已向立法院說明，由雷神公司所產製的TOW-2B RF飛彈，因產品測試沒有通過而延遲交裝，直至今年夏天通過後才加緊生產，延至今年底交運460枚。

該立委表示，根據陸軍司令部向立法院提出的報告指出，國防部2017年5月核定陸軍司令部執行「高效能反裝甲飛彈」計畫，以軍購方式向美方政府籌購TOW-2B RF飛彈1700枚、改良式目標獲得系統100套、悍馬車100輛及附屬裝備等，總經費118億1516萬4千元，辦理期程2018至2025年度完成。

立委說，經核算2024年度國防預算案資料顯示，此案2022年、2023年度合計應接裝改良式目標獲得系統系統76套、TOW-2B RF飛彈460枚及悍馬車76輛，其中除悍馬車已全數抵台接裝外，改良式目標獲得系統僅交運52套，仍有24套尚未籌獲；TOW-2B RF飛彈首批460枚飛彈雖已於2023年底完成產製，但出廠測試時發現瑕疵後，合約商復於113年6月完成解決方案，預畫延至113年12月完成交運。