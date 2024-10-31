【即時短評】無法拯救人力不足問題 所有國防改革都是白搭

立法院各委員會即將審查114年度中央政府總預算，在國防方面，立院預算中心先前提出的報告指出，國軍志願役部隊人數逐年遞減，有19類型的主戰部隊編現比低於8成，連戍守總統府防務的憲兵202指揮部人力都無法達標。另一方面，立委對於國防部「搶編」國造潛艦後續量產經費也有意見，認為第一艘原型海鯤艦的測試都尚未完成，未來需要多少修改都不確定，卻急於編列預算。

海軍對於後者解釋，啟動潛艦後續案可因應敵情威脅，對外展現自主防衛決心，也有利獲得輸出許可。若未先編列後續艦預算，建造將延後啟動1～2年，屆時金額勢必提高。

海軍列舉的提前編列預算理由，不能說全無道理。儘管立法院朝小野大，在野黨預期也不敢全面封殺，以免被扣「弱化國防」的帽子。但是從海鯤艦等許多前例可知，全無監督機制的計畫，幾乎不可能不生弊病。因此海軍若真能如自己所保證，在海鯤艦測試完成合格後，才與船廠簽約量產，國防部也願讓部分預算凍結，來保證承諾不會跳票，不失為各讓一步的解決之道。

志願役人力的流失，絕對才是當今台灣，所面臨最嚴峻的國防挑戰。由於敵情威脅日益增大，加上部隊缺員惡化，政府為了解決兵力不足，只好恢復徵兵；國防部雖然目前仍嘴硬宣稱，義務役士兵大部分用於新編的守備步兵旅，至於第一線的聯兵旅，仍以志願役「為主」，義務役則視其「專長」，「自願」加入主戰部隊：對軍旅文化有了解者，不難想見屆時這幾個引號內的名詞，會被如何擴張解釋。

更大問題是，即使以義務役士兵可以填補主戰部隊的空缺，也僅限於士兵，最多下士、少尉。中尉與中士以上的職缺，仍然需要長期服役的職業軍人擔任。原本就已經缺員嚴重的情況，隨著部隊的擴編（包括因應義務役增編的步兵旅，因應不對稱作戰的新興兵力，強化動員戰力的後備改革），國軍對職業幹部的需求不減反增。此時卻要面對出生率下降帶來的源頭縮減，以及近年兩岸局勢惡化、義務役進入部隊等因素帶來的壓力增加。在此情況之下，止住志願役軍人的下滑就已不易，若要人力止跌反漲，難度之大不難想像。

然而國防安全究竟是硬需求，在目前兩岸都屬鷹派當家、歐美各國反中浪潮未褪的前提下，大環境短期間難以改變。有什麼可以做的？

依據最基本職場原理，如果缺乏「勇夫」，解決之道就必須「重賞」。因此志願役官兵的待遇提升，而且在程度上讓軍中成員與社會大眾有感，只怕在所難免。更重要的是，國防部預算不可能恣意膨脹，因此所謂軍人待遇提升，不該只是官兵每月薪水袋上的數字，而應該運用更多手段，例如提供軍人住房、教育、交通、轉業等方面的優待，如此除了實質提升軍人待遇，某程度也有助提升軍人的地位與榮耀。如此措施所牽涉的，當然是整個政府所有部門，然而目前為止，除了退輔會之外的其他部會，對於國軍人力問題，可說完全事不關己。

進一步說，政府也必須承認，即使待遇再高，軍隊也不免是勞苦、高壓、不自由的職場環境，絕非所有人都適合擔任職業軍人。每個社會中符合條件者究竟有限，因此絕對不是將軍人待遇提升，可招募到的人力就會等比例上揚。因此國防部或許必須正視一個難以面對的真相，就是即使以目前的台灣社會而言，志願役軍人的比例已經明顯高於美、歐、日等社會，已經算是過度招募。改善待遇可以一部分縮小落差，但若說完全消弭，恐怕是緣木求魚。

也就是說，要討論國家安全，仍然必須從上位出發，尋求在政治手段上，一定程度減弱劍拔弩張狀態。這絕對不是所謂投降或「下跪」，政策的力度強弱，是極度細緻的光譜，絕對不是全黑或全白。就此而言，太喜歡把問題簡化成二元對立，任何手段都以「讓中國不開心」為目標，反之就是「下跪」甚至「在地協力者」，如此的論調充斥於執政團隊的側翼，並且確實成功變成不少人的思維。如此大眾心理造成的影響，傷害國家社會的程度，恐怕比國軍嚴重缺員，來得更直接、更致命。