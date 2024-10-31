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國軍志願役部隊人數年年下降 防守總統府的兵力都不足

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
憲兵第202指揮部。圖／聯合報系資料照
憲兵第202指揮部。圖／聯合報系資料照

國防部近期向立法院報告有關國軍志願役部隊人數逐年遞減的狀況，有19類型的主戰部隊，編現比仍低於8成。不僅含括主戰的步、砲、裝部隊，連戍守總統府防務的憲兵202指揮部人力都無法達標。

國防部向立法院告表示，近年國軍志願役人數變化，人數於2021年底達近年最高的16萬4884人後，2022年減少5492人，2023年底減少4706人，而今(2024)年6月底志願役人數再降至15萬2885人，比2023年底減少1801人，除為2018年底以來新低外，同時有眾多支領戰鬥部隊加給的主戰部隊，編現比不及8成，不利面對未來國軍將接裝大批新式武器，與專業操作人力之培訓與長留久用。

國防部列出今年6月止編現比不及8成的國軍主戰部隊，分別有陸軍的外島步兵部隊、機步部隊、砲兵部隊、裝騎部隊、戰車部隊、反裝甲部隊；海軍則有陸戰隊步兵營、戰車營、砲兵營各連及守備中隊、運輸車中隊、砲車中隊、防備連、飛彈連及各艦隊部隊、戰術偵搜大隊、海鋒大隊；空軍有防空暨飛彈部隊；憲兵則為戍守總統府的202指揮部。

國軍 國防部 志願役

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