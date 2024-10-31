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海鯤號成效不明 海軍搶編高額後續艦預算案惹議

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
海鯤艦計畫在明年4月展開海試，目標11月完工交艦。圖／聯合報系資料照片
海鯤艦計畫在明年4月展開海試，目標11月完工交艦。圖／聯合報系資料照片

國造潛艦原型艦海鯤號目前正在執行廠試，測評未有初步成果，海軍就納編高額後續艦籌建預算，立委質疑表示，正辦理泊港測試、後續計畫實施出海測試的海鯤號，現階段測試狀況根本無法確認是否符合海軍所需前，即刻就要投入2840億8080萬餘元算建造後續艦，高度不合理。

但海軍向立法院報告指出，海鯤艦自泊港測試開始，台船廠房機具運轉已大幅下降，2025年度啟動籌建，方可維持船廠機具運轉，並留住現在參與建造900名具備經驗的造艦人才，增加效率、降低成本，同時可持續培養後續人力。簽約後台船可正式對外議約，先行備料，有利維持國內外次合約商生產線，節約整體預算及精進作業時效。

海軍表示，台船依約於2025年11月前完成原型艦測試交艦，若原型艦測試未合格，海軍將待缺改合格後再與船廠簽約。但若未先編列後續艦預算，將使後續艦建造延後啟動時間1至2年，即2026-2027年度，屆時預算勢必提高。而啟動潛艦後續艦案，可因應敵情威脅，亦可對外展現自主防衛決心，並有利獲得輸出許可。就預算、廠家合作意願及國外政府輸出許可等面向，延後啟動，風險將大幅增加。

國防部長顧立雄曾表示，海鯤艦計畫在明年4月展開海試，目標11月完工交艦。

但立委質疑，海軍高效能艦艇後續艦量產，都是待原型艦完成測評驗證，並將待改進項目納入後續艦量產規劃，才完成後續艦建案程序。

立委指出，海軍對於「潛艦國造-第三階段後續艦籌建」計畫內容，以涉及機密為由目前無法提供立法院審議，有違反預算法之虞。且海軍司令部自2016年度起納列潛艦國造第一階段及第二階段預算，至今年8月底已超過8年，海軍對外從未說明原型艦各項測試結果，如何降低外界對後續艦籌建的疑慮？

立委表示，明年度預算案軍雖已揭露將建造後續艦7艘，但並未說明揭露武器採購及相關附屬設備的規劃內容及數量，立法院無法審議預算編列及分配的合理性及妥適性。海軍在潛艦原型艦測試尚未有初步成果前，即編列高額後續潛艦建造預算，高度不合理，其中潛藏風險，呼籲軍方深思。

海軍司令部 海鯤號 潛艦國造

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