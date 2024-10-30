國軍文藝金像獎首增國際組賽事 國防部：戰略溝通

「國軍第58屆文藝金像獎頒獎典禮」今（30）晚在國防部博愛營區舉行，今年賽事首度增加國際組賽事，以「支持民主、認同台灣」為競賽主題，有45位國外友人及旅居海外華人參加。

頒獎典禮在國防部博愛樓大廳舉行，由國防部長顧立雄主持。對於增加國際組賽事，國防部表示，這是軟實力的「戰略溝通」，期藉由藝文力量，像種子一樣散播給國際友人。

國防部表示，第1屆的國際組共有45位的國外友人及旅居海外的華人參加，分別來自美國、英國、澳洲、日本、泰國、馬來西亞、尼泊爾及瓜地馬拉等國家，他們用不同形式的藝術方式把他們心中的民主台灣，以及對台灣的民主韌性表現出來。

國防部說，在大陸出生王姓獲獎人，求學階段隨父母移民到澳洲，能體會民主與極權的差別，這次他參加美術類國畫項，用一顆大樹為作品主題，表達「希望台灣的民主自由像大樹一樣屹立不搖。」

來自馬來西亞的西畫參賽者，則以大象作為主題，他表示「強調民主自由的生活就像大象一樣，大象平時很溫馴，但是遇到挑戰，也是會變成強大勇敢的戰士，捍衛家人。」

顧立雄致詞時表示，今年「國際組」賽事的設立，是國軍運用「軟實力」向國際社會傳達中華民國台灣的民主自由價值，維持和平穩定現狀的堅定信念，向世界說好中華民國台灣的故事，期盼未來能有更多國際創作者，透過創作認識台灣，透過作品宣揚台灣。