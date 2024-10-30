影／康芮來襲...陸海警船連3天侵擾金門海域 海巡不畏狂濤巨浪驅趕
受康芮颱風影響，金門海域陣風高達10至11級，陸方已啟動「大風召回」防颱警報，要求陸籍漁船全數就近返港避風，但中國海警船今天上午又來4艘海警船侵擾金門限制水域，這已經是他們連續3天逼近我方水域，海巡署金馬澎分署不畏狂濤巨浪出海驅趕。
海巡署金馬澎分署今日上午8時許，再度偵獲4艘海警船在金門南方水域集結，並接近我限制水域外界線，分署4艘巡防艇立即以一對一方式，頂著10級強陣風，在風急浪高的惡劣海象下，奮勇趨前採一對一方式應對。
約在8時50分，中國海警舷號「14512」、「14609」、「14603」、「14602」等4艘海警船分別自金門復興嶼、翟山西南、翟山東南及料羅南方航入金門限制水域，我4艘巡防艇立即趨前對應，同時對海警船廣播告警，要求其立即轉向離開我方水域，在我巡防艇併航監控及廣播驅離下，中國海警船於11時航出，歷時約2小時10分。
海巡署表示，中國海警船在交通繁忙的重要航道，對我進行灰帶威脅，此舉嚴重影響海上航行安全，更加劇兩岸隔閡，撕裂兩地人民情感，無益雙方對等交流，呼籲中國立即停止類似的侵擾行為，海巡署將秉持不挑釁、不衝突之原則，維護海域安全與秩序，全力捍衛國家主權。
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