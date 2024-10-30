美國對台戰略模糊 學者：難嚇阻中國

「中國持續透過軍演騷擾台灣，美國的戰略模糊難嚇阻！」國防大學中共軍事事務研究所教授馬振坤30日於研討會指出，美國目前的戰略模糊，無法有效的反制中國對台軍事施壓，中共可能會出現對台小規模的極限施壓動作。被問到要如何反制，馬振坤表示，透過國際軍事合作，，以及中美軍事溝通。

美國模糊戰略無效

馬振坤於政大國關中心有關美國總統大選與兩岸關係的研討會上表示，美國維持戰略模糊的策略，以台灣角度來說是失敗的，因為無法有效嚇阻中國的軍事施壓，中國長期與美軍互動以來也抓到竅門，掌握戰略模糊的破口，用「灰區行動」從外面慢慢壓縮台灣的戰略空間。

他分析說，中國在戰術上對台施壓，戰略是測試美國底線，也讓台灣有疑美論持續出現。

馬振坤強調，若持續無法有效嚇阻中國的軍事施壓，中國未來可能會對台灣採取小型、短暫與懲罰性的舉動，面對這種切香腸式的戰法，國軍會有更多的準備。不過被問到如此溫水煮青蛙，是否有反制的動作？馬振坤表示，國軍並不會覺得是溫水煮青蛙，機動防空飛彈車都會進行因應，也持續強化軍事反制能力。

台海內海化態度減弱

但本報記者進一步追問，國際社會能否對中國的軍事行動進行反制？馬振坤說，中國過去很強調台海內海化，且對各國軍艦通過台海有強烈不滿，但近年來這種不滿有減少，且中國外交部發言人毛寧首次講出「中國尊重各國基於中國法律、《聯合國海洋法公約》等法律享有的航行權利。」這是前所未見的，變相表示中國接受各國的航行自由。

「目前已經有10國軍艦通過台海！」馬振坤認為，這就是國際軍事合作的結果，中國近年來的壓迫也讓各國感受到台海海行自由的重要性，因此推出反制措施。馬振坤也指出，美、中在軍事上也開始逐漸恢復對話，至少有到戰區司令員級別，而進行對話後，中國在南海對菲律賓的軍事騷擾減少許多，在台海也是。

兩岸關係難緩和

政大東亞所特聘教授寇健文則說，除了強化本身的國防與經濟實力，台灣面對中國威脅都還是要找大哥幫助，但在民進黨政府任內，由於總統賴清德不願接受九二共識的前提，因此可能會透過美國協助兩岸進行間接性的溝通，他認為賴清德也不會隨便超過兩岸關係的紅線。

「美中關係、兩岸關係與台商在中國地位都回不去了！」政大國關中心研究員陳德昇提醒說，美中關係雖然鬥而不破，但目前看來的走勢也不佳，雙方都需要更高的政治技巧，若對峙的狀況沒有改善，到2027、2028年，對下一任的總統或領導人來說都是很大的挑戰。

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