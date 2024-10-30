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士兵脫哨、逃避兵役離譜事件不斷 立委建議恢復軍法

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
馬文君建議國防部恢復軍法，整頓軍紀。圖／立委馬文君提供
馬文君建議國防部恢復軍法，整頓軍紀。圖／立委馬文君提供

近來軍隊士兵值勤脫哨、役男逃避兵役不回國案例不少，但多輕判且可易科罰金，使到部隊中離譜事件接二連三發生，立委馬文君認為，許多專家建議應該恢復軍法，國防部應認真考慮，才能維護國軍形象、官兵紀律。

馬文君說，海軍陸戰隊防空警衛連的兩名現役士兵，執行凌晨3至6時的管制哨勤務時，竟然因為疲憊而偷偷到哨長室和會客室休息，未在崗位守哨，直到安全士官交接檢查時才發現他們已擅離職守。

兩名士兵因違反「陸海空軍刑法」「擅離勤務所在地罪」，被判拘役20日，得以易科罰金且緩刑兩年。

先前陸軍602旅，就有上兵因睡過頭而脫哨，送辦的結果，也是拘役且緩刑。海軍陸戰隊66旅，一名下士值夜哨勤務，不只睡過頭遲到，完成簽到後逕自去上廁所，也是易科罰金。另外很多逃避兵役不回國的案例，照樣輕判罰錢了事。事實證明罪刑輕微，使軍紀渙散，離譜事件接二連三發生。

近來有不少恢復軍法的聲音，今年3月，國防部就有辦軍事審判的學術論壇，專家一致認為軍事法院應該要有功能，為國軍形象、士兵紀律及營區安全的維護，國防部確實應該要認真考慮。

國防部 馬文君

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