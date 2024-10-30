主持將官晉升 賴總統：國軍是國家安定重要力量

賴清德總統今天主持113年11月份將官晉任授階典禮時表示，國軍是國家安定的重要力量，面對中國軍機、軍艦持續擾台，以及每當颱風來襲的災防整備，國軍都團結合作、堅守崗位，讓人民感到安心，他要感謝所有國軍弟兄姊妹的辛勞。

賴總統致詞時，首先宣布核定陸軍少將劉慎謨、石文龍晉任陸軍中將，海軍少將李鳳翔晉任海軍中將，陸軍上校孫進德、何國嘉晉任陸軍少將，空軍上校劉浩祥晉任空軍少將，晉任官階均於11月1日生效。

賴總統表示，在劉慎謨將軍和李鳳翔將軍的努力下，對於「兵力結構調整」及「國軍年度各項操演」等專案，從訓練方針、兵力需求到作戰任務，都有妥適規劃，為我們的國防戰力打下堅實的基礎。石文龍將軍則是在國防法案的修正，以及預算編列的過程中，在國會發揮協調溝通的角色，讓各項國防施政能夠順利推動。

賴總統說，從今年開始，恢復一年期義務役，在這個過程中，因為何國嘉將軍和孫進德將軍的積極督導，完成新兵入伍接訓的後勤及人事整備等工作，不僅僅提升新兵接訓量能，也確保義務役役男都能接受最完善的訓練。而劉浩祥將軍在任內，完成了「無人機反制」建案的整備與人員派訓，讓國軍能夠更有效地反制中國無人機的侵擾。

賴總統說，他要感謝6位將軍的付出，無論是參與制度改革、完成演訓任務，或是完善裝備等不同面向，各位都盡心盡力，共同守護國家安全。

賴總統表示，國軍是國家安定的重要力量，面對中國軍機、軍艦持續擾台，以及每當颱風來襲的災防整備，國軍都團結合作、堅守崗位，讓人民感到安心，我要感謝所有國軍弟兄姊妹的辛勞。政府會持續推動國防改革，提供更優質的訓練環境，以及現代化裝備，讓國軍有更多的支持，戰力也更加堅強。

賴總統說，「今天，各位的晉任也代表了將承擔更重大的責任。我期許大家持續發揮專業，為國軍、為國家做出更多貢獻」。

賴總統也感謝晉升將官眷屬，「因為你們的支持與鼓勵，讓將官們有更多的力量承擔責任、保家衛國。你們也辛苦了，謝謝你們」。

總統府表示，今天包括總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹及陸軍司令鍾樹明、海軍司令唐華、空軍司令劉任遠等均在場觀禮。