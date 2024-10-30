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無人機我研發成功美就賣 中科院「巡飛彈」恐成棄子
美媒報導我對美採購近千架攻擊型無人機將簽約，但檢視2024年國防預算案公開版內容，軍方完全未揭露內容，且對美採購數量，恐已壓縮國造攻擊型無人機發展空間。
美國國務院今年6月通知國會，批准出售價值3億美元的291套Anduril ALTIUS 600M-V系統；以及價值6000萬美元的720架AeroVironment的彈簧刀（Switchblade）300B型無人機。彭博日昨引述知情人士報導，我國防部已和美國政府簽署正式協議，將向美國AeroVironment公司和Anduril Industries公司採購多達一千架攻擊無人機，以備對岸可能來犯。報導並且說，台灣已於9月底簽署「發價書」（LOA）。
先前據稱，包括陸軍、憲兵、海軍陸戰隊3個軍種，2024年規劃可望採購約1千套軍規攻擊型無人機系統，其中700套將對美採軍購方式獲得，獲得目標是「彈簧刀」攻擊型無人機系統，目前仍待美向國會報告後再由安全合作局正式公布；而中科院的「巡飛彈1型」則可望獲得300套訂單，且中科院已研發出「巡飛彈2型」。
但2024年度國防部所屬單位預算案陸軍司令部、憲兵指揮部對美軍軍購「攻擊無人機飛彈系統」，並未按慣例記載「主要籌購品項」、「各品項籌購數量」及「分年預計籌獲品項及數量」等資訊。而按美方揭露訊息，軍方將向美洽購近千架攻擊無人機並將簽約，數量含括軍方既有需求，中科院航研所開發的「巡飛彈1型」能否獲訂單？無法確認。
2024年國防預算案公開版內容顯示，陸軍、憲兵在「一般裝備」獲得項目中，編列有「獵鴞」、海軍則編列有「獵鵂」等未說明獲得項目的專案預算。
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