康芮颱風逼近 陸軍長泰操演今午中止、部隊轉救災兵力
康芮颱風來勢洶洶，陸軍司令部證實，因應「康芮颱風」陸上颱風警報發布，目前進行中的「長泰19號」實兵演習將在今天中午12時提前終止，操演部隊即刻返回駐地完成防颱與災防整備，待命協力地方執行災害防救任務。
操演統裁部強調，本次操演雖因災防任務轉換終止，不過透過5天4夜的實兵對抗過程，操演部隊藉模擬真實戰場景況執行演練驗證，已達成一定的預期訓練目標，後續將運用各項戰備訓練及防衛作戰計畫演練時機，持續強化部隊實戰化作戰能力。
國防部也表示，國防部已配合中央災害應變中心，完成一級開設；第二、三、四作戰區，完成二級開設。其餘各作戰區將配合地方政府開設等級提升，協助執行各項災防工作。
國防部指出，國軍部隊目前災防待命總兵力約3萬6000多人，AAV7兩棲突擊車、膠舟等各類災防裝備機具計36類3000多部，均完成整備；並針對災害潛勢區及低窪地區預置兵力、機具以即時救援。另國軍各醫院編組救護醫療小組，可隨時投入醫療支援。
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