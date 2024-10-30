康芮颱風逼近 陸軍長泰操演今午中止、部隊轉救災兵力

國軍加熱式餐盒創新改良，最新款6葷2素，食材組合後包括鴻運佛跳牆、竹山香筍焢肉、法式蘑菇海鮮雞腿排等。記者現場試吃不同口味，米飯口感分明，已無過去所謂的米粒壓縮後的「碗粿現象」。 國軍已開始研擬簡化版的即食包，以簡單湯汁加熱白飯的燴飯策略，至於如何改良以往「碗粿現象」，這篇文章告訴你。

2024-10-30 07:30