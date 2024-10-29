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1個月內第3艘外國軍艦！國防部證實法國軍艦穿台海北上

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國花月級巡防艦「牧月」號（Prairial, F731）。圖／維基百科
國花月級巡防艦「牧月」號（Prairial, F731）。圖／維基百科

法國花月級巡防艦「牧月」號（Prairial, F731）今天由南往北通過台灣海峽，成為一個月內第三艘通過台灣海峽的外國軍艦，軍事專家張競解讀，法國軍艦今年多次訪問東南亞港口並參加軍演，近期又有兩個颱風在周邊海域生成，此時北上通過台海，除了考量航行安全也可能訪問東北亞。

國防部今天傍晚證實，法艦一艘昨晚起至今日上午，由南向北航經台灣海峽。通過海峽期間，國軍全程掌握周邊海、空域動態，狀況正常。這也是本月繼美國、加拿大軍艦通過台海後，第三艘外國軍艦通過，不過該艦沿海峽中線以西航線，而非美加軍艦採用靠近台灣的中線以東航線。

軍事專家張競指出，其實法國軍艦在第一島鏈海域活動相當頻繁，今年4月22日至5月10日，法國就曾經派遣「霧月」號(FS Vendémiaire, F 734)首度參加菲律賓所主辦「肩並肩24」(Balikatan 24)軍事演習，並且靠泊訪問過菲律賓巴拉旺島天使港。

同時5月間法國飛彈驅逐艦「布列塔尼」號(FS Bretagne, D655)也訪問過馬尼拉港。此次「牧月」號依據法國外交部駐外館處公佈的資訊，預計在10月22日至25日靠泊宿霧進行敦睦訪問活動，現在穿越台灣海峽並不令人意外。

張競並指出，近期台海周邊氣象很差，海象受到「潭美」與「康芮」兩個颱風夾擊，再加上季節性高壓氣團牽引所產生共伴影響，「牧月」號此時選擇通過台灣海峽，不但是考量航行安全，未來如果可能訪問東北亞也是合情合理。

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