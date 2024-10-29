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「長泰19號」操演無劇本實戰 學生驚呼：像看手遊軍事作戰畫面

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影／長泰19號操演無劇本實戰 學生驚呼「像看手遊軍事作戰畫面」

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
陸軍「長泰19號」操演在南彰化多個鄉鎮進行。記者黃仲裕／攝影
陸軍「長泰19號」操演在南彰化多個鄉鎮進行。記者黃仲裕／攝影

最近幾天南彰化民眾看見軍用卡車甚至裝甲車在公路跑來跑去，經了解軍方進行「長泰19號」操演，延續漢光40號實兵演習精神，採無劇本、24小時不間斷、夜間訓練等實戰化的訓練方式，國中小學生都興奮說「好像看手遊的軍事作戰」。

今戰車、裝甲車在竹塘、溪州等南彰化各鄉鎮演習，有的借用宮廟當據點，有的停在學校附近，中午到竹塘鄉慈航宮集結。昨到上午車隊在路面行駛，吸引民眾觀看，都表示「沒看到那麼多戰車。」有的學生站在路邊看戰車消失在路的盡頭，才依依不捨繼續步行上學，學生表示「很像手遊軍事作戰場景」，被問到會不會害怕台灣戰爭，學生回答說「不會，應該不會有戰爭。」

「長泰19號」操演26日至11月1日，陸軍第六軍團指揮部編成統裁部，指導中部十軍團裝甲扮甲軍（裝甲586旅）和南部八軍團扮乙軍（機步333旅），雙方各出動約1900名兵力，包含統裁部人員合計超過4000名兵力，逾100輛的戰車、甲車、砲車和輪車加入；軍方指出，演練形式、出動兵力均為歷年之最。

軍方指出，六軍團指揮部採「階段管制、半自由統裁」方式，從新竹到高雄，展開7天6夜的實兵對抗演練，操演重點為五鏈戰術作為及全裝載驗證，期藉模擬真實戰場景況磨練部隊戰術與旅以下部隊指揮官的決策、參謀作業能力，達成「為戰而訓」目標。

「長泰19號」操演採實兵、實車、實裝方式進行，操演全程區分戰術集結、戰術機動、遭遇戰鬥、攻防戰鬥、攻防易勢及追擊與逐次抵抗的階段，統裁部參酌歷年演訓經驗，結合作戰場景設計想定，輔以各式狀況誘導，透過指揮鏈、情報鏈、擊殺鏈、後支力與通信鏈等戰術作為的相互整合與運用，有效發揮聯合軍（兵）種戰鬥指揮與臨戰應變能力，達到協同作戰效能的練兵功效。

陸軍「長泰19號」操演時，日常生活少見的砲車格外吸睛。記者黃仲裕／攝影
陸軍「長泰19號」操演時，日常生活少見的砲車格外吸睛。記者黃仲裕／攝影
砲車、裝甲車等軍用車輛投入陸軍「長泰19號」操演，在公路行駛引人注意。記者黃仲裕／攝影
砲車、裝甲車等軍用車輛投入陸軍「長泰19號」操演，在公路行駛引人注意。記者黃仲裕／攝影

彰化 演習 裝甲車

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