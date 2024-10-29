影／長泰19號操演無劇本實戰 學生驚呼「像看手遊軍事作戰畫面」

最近幾天南彰化民眾看見軍用卡車甚至裝甲車在公路跑來跑去，經了解軍方進行「長泰19號」操演，延續漢光40號實兵演習精神，採無劇本、24小時不間斷、夜間訓練等實戰化的訓練方式，國中小學生都興奮說「好像看手遊的軍事作戰」。

今戰車、裝甲車在竹塘、溪州等南彰化各鄉鎮演習，有的借用宮廟當據點，有的停在學校附近，中午到竹塘鄉慈航宮集結。昨到上午車隊在路面行駛，吸引民眾觀看，都表示「沒看到那麼多戰車。」有的學生站在路邊看戰車消失在路的盡頭，才依依不捨繼續步行上學，學生表示「很像手遊軍事作戰場景」，被問到會不會害怕台灣戰爭，學生回答說「不會，應該不會有戰爭。」

「長泰19號」操演26日至11月1日，陸軍第六軍團指揮部編成統裁部，指導中部十軍團裝甲扮甲軍（裝甲586旅）和南部八軍團扮乙軍（機步333旅），雙方各出動約1900名兵力，包含統裁部人員合計超過4000名兵力，逾100輛的戰車、甲車、砲車和輪車加入；軍方指出，演練形式、出動兵力均為歷年之最。

軍方指出，六軍團指揮部採「階段管制、半自由統裁」方式，從新竹到高雄，展開7天6夜的實兵對抗演練，操演重點為五鏈戰術作為及全裝載驗證，期藉模擬真實戰場景況磨練部隊戰術與旅以下部隊指揮官的決策、參謀作業能力，達成「為戰而訓」目標。